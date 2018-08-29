لندن تمنع الرياض من عرض إعلانات لـ'إصلاحاتها' علي شاشاتها

طهران /29 اب / اغسطس/ ارنا - منعت الهيئة المنظمة للإعلام في بريطانيا المملكة العربية السعودية من عرض الإعلانات المدفوعة لبرنامج 'الإصلاح'، الذي يقوده ولي عهدها محمد بن سلمان، علي شاشات التلفزيون البريطاني.

وكانت المملكة قد دفعت مقابل عرض لمدة دقيقة -يتضمن صورا عن قيادة النساء، ودور السينما التي أعيد فتحها، وأعضاء العائلة المالكة السعودية- خلال زيارة ولي العهد هذا العام إلي المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة السعودية إن الإعلان، الذي تم بثه 56 مرة خلال ثلاثة أيام علي 'سكاي 1'، صمم ببساطة لتعزيز التجارة مع المملكة المتحدة.
لكن 'Ofcom'، وهي هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، قالت إن الرياض كانت تحاول التأثير علي الرأي العام البريطاني، وكسرت الحظر الصارم الذي فرضته المملكة المتحدة علي الإعلانات السياسية المدفوعة علي محطات التلفزيون والإذاعة.
وتشير صحيفة الغارديان البريطانية، في التقرير الذي ترجمته 'عربي21'، إلي أن المملكة العربية السعودية ستكافح من أجل تشغيل إعلانات مشابهة في المستقبل.
وقالت اوفكوم إنها أخذت في الاعتبار الجدل الدائر حول 'حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة' في البلد المحافظ عند إصدار الحكم، بالإضافة إلي القضايا المحيطة 'ببيع الأسلحة البريطانية للمملكة وتورط المملكة في الحرب الأهلية اليمنية'.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

بريطانيا

السعودية

الإعلانات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لندن تمنع الرياض من عرض إعلانات لـ

معظم المشاهدات

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

وزير الدفاع: دمشق وحلفاؤها جاهزون للرد علي أي عدوان محتمل

وزير الدفاع: دمشق وحلفاؤها جاهزون للرد علي أي عدوان محتمل

أحدث الأخبار

أفغانستان تقول ان لاخلاف بينها وايران بشأن نهر«هيرمَند»

أفغانستان تقول ان لاخلاف بينها وايران بشأن نهر«هيرمَند»

تابع زلزالي بقوة 4،6 درجات يضرب منطقة تازه اباد بكرمانشاه

تابع زلزالي بقوة 4،6 درجات يضرب منطقة تازه اباد بكرمانشاه

تضاعف إصدار التأشيرات للسائحين الأجانب في مدينة مشهد

تضاعف إصدار التأشيرات للسائحين الأجانب في مدينة مشهد

صحيفة: واشنطن ممتعضة من استخدام مسؤولين عراقيين عبارة الكيان الصهيوني

صحيفة: واشنطن ممتعضة من استخدام مسؤولين عراقيين عبارة الكيان الصهيوني

لاريجاني: السؤال من رئيس الجمهورية لا يحال إلي القضاء

ردا علي تنبيه حول غموض القانون و إِضطراب التعليقات؛

لاريجاني: السؤال من رئيس الجمهورية لا يحال إلي القضاء

موضوعات مرتبط