لندن تمنع الرياض من عرض إعلانات لـ'إصلاحاتها' علي شاشاتها

وكانت المملكة قد دفعت مقابل عرض لمدة دقيقة -يتضمن صورا عن قيادة النساء، ودور السينما التي أعيد فتحها، وأعضاء العائلة المالكة السعودية- خلال زيارة ولي العهد هذا العام إلي المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة السعودية إن الإعلان، الذي تم بثه 56 مرة خلال ثلاثة أيام علي 'سكاي 1'، صمم ببساطة لتعزيز التجارة مع المملكة المتحدة.

لكن 'Ofcom'، وهي هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، قالت إن الرياض كانت تحاول التأثير علي الرأي العام البريطاني، وكسرت الحظر الصارم الذي فرضته المملكة المتحدة علي الإعلانات السياسية المدفوعة علي محطات التلفزيون والإذاعة.

وتشير صحيفة الغارديان البريطانية، في التقرير الذي ترجمته 'عربي21'، إلي أن المملكة العربية السعودية ستكافح من أجل تشغيل إعلانات مشابهة في المستقبل.

وقالت اوفكوم إنها أخذت في الاعتبار الجدل الدائر حول 'حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة' في البلد المحافظ عند إصدار الحكم، بالإضافة إلي القضايا المحيطة 'ببيع الأسلحة البريطانية للمملكة وتورط المملكة في الحرب الأهلية اليمنية'.

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