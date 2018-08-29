وزيرا العدل الإيراني والأوزبكستاني يوقعان اتفاقية تعاون

طهران/ 29 آب/ اغسطس/ ارنا - تم التوقيع علي اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل في أوزبكستان وإيران علي هامش الاجتماع الوزاري السادس لوزراء العدل لدول منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزيا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الأوزبكية اليوم الاربعاء، إن الهدف من الاتفاق هو تطوير التعاون في المجال الحقوقي وفقا لمبادئ القانون الدولي المعروفة، فضلا عن إقامة تعاون ثنائي مثمر.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالعمل معاً علي حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية والإشراف علي القانون وتدريب المحامين في المجالات الأخري ذات الاهتمام المشترك.
وزار علي رضا اوايي، وزير العدل الإيراني والوفد المرافق له، قرغيزيا لحضور الاجتماع الوزاري السادس لوزراء منظمة شنغهاي للتعاون.
ووفقا لمصدر آخر، فقد التقي نائب وزير الداخلية القرغيزي 'كورسان أسانوف' مع السفير الإيراني في قرغيزيا 'علي مجتبي روزبهاني' في بيشكيك أمس لمناقشة خطوات توقيع الاتفاق بين البلدين بشأن الأمن والتعاون القانوني.
ووفقا للاتفاقيات، سيعمل الجانبان علي التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب العالمي وتهريب الأسلحة غير المشروعة والجريمة السيبرانية.
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وزيرا العدل الإيراني والأوزبكستاني يوقعان اتفاقية تعاون

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