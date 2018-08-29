عباس لـ'الإسرائيليين': نريد دولة بلا جيش وشرطة تحمل العصي

طهران / 29 اب / اغسطس / ارنا - كشفت قناة “كان” العبرية أن رئيس السلطة محمود عباس أكد خلال لقائه وفداً أكاديمياً إسرائيلياً، امس الثلاثاء، في مقر المقاطعة انه يريد دولة فلسطينية في حدود عام 1967 منزوعة السلاح وبدون جيش خاص بها.

وزعمت القناة العبرية أن أبو مازن شدد علي مطالبته بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، وأن الدولة ستكون بدون جيش، وسيحفظ عناصر الشرطة الأمن، ولن يحملوا أي أسلحة، وسيكون معهم عصي خشبية فقط.
وأضافت القناة في نقلها عن عباس أن الأموال ستدفع لبناء المشافي والمدارس، ولن تذهب لتمويل الأمن، واستشهدت القناة باثنين من الحاضرين في اللقاء بشأن صحة التفاصيل.
هذا في الوقت الذي أكدت فيه القناة نقلاً عن مقرب من أبو مازن أن هذا الموقف الدائم لرئيس السلطة الذي يتحدث عنه خلال الجلسات واللقاءات المغلقة.
بدورها أكدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة خارجية الاحتلال السابقة تيسبي ليفني تفاصيل ما نشرته القناة العبرية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صحيح؛ وافق علي نزع سلاح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أجريتها معه سابقاً”.
المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام
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