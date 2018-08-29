مسؤول تركي يدعو لتعديل الرسوم الجمركية مع ايران لزيادة التبادل التجاري

ارومية / 29 اب /اغسطس /ارنا-
اكد رئيس مؤسسة تنمية الاناضول في شمال شرق تركيا عثمان دمير دوين، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وبلاده، معتبرا الوصول الي الرقم 30 مليار دولار في التبادل التجاري بانه بحاجة الي تعديل الرسوم الجمركية.

وفي تصريح ادلي به الثلاثاء خلال اجتماعه مع اعضاء غرفة التجارة في ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية بشمال غرب ايران، اعتبر دمير دوين تاسيس الاسواق الحدودية بانه ليس الطريق للوصول بالتبادل التجاري الي 30 مليار دولار وقال، انه ما لم تحل المشاكل الجمركية فلا امل بتحقيق الخطط الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركيا.
واشار الي دور اللقاءات الثنائية في تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وقال، اننا نعتقد بضرورة زيادة الاجتماعات المشتركة مع المسؤولين الايرانيين.
واعلن دمير دوين استعداد التجار ورجال الاعمال الاتراك للاستثمار في منطقة ماكو الحرة وتبريز.
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اقتصاد

عثمان دمير دوين

ايران وتركيا

التبادل التجاري

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مسؤول تركي يدعو لتعديل الرسوم الجمركية مع ايران لزيادة التبادل التجاري

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