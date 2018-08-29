برسبوليس الايراني يخسر امام مضيفه الدحيل القطري بهدف وحيد

وسجل المعز عبد الله، سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه الدحيل في الدقيقة 15 من المباراة.

وتقام مباراة الإياب في 18 أيلول/سبتمبر المقبل بطهران من أجل التأهل للدور قبل النهائي، حيث يحتاج برسبوليس للفوز بفارق أكثر من هدف، للتأهل إلي الدور التالي.

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من الدحيل بحثا عن تسجيل هدف مبكر في مرمي برسبوليس، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الدحيل والاعتماد علي شن هجمات مرتدة.

وفي الدقيقة 15 جاء هدف المباراة لمصلحة الدحيل عندما توغل ايدميلسون جونيور من الناحية اليسري ومرر كرة عرضية ارتقي إليها المعز عبد الله واستقبلها بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات إلي داخل المرمي.

تغير الحال بعد الهدف، حيث فرض فريق برسبوليس سيطرته علي مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التعادل ساعد في ذلك تراجع لاعبو الدحيل لوسط ملعبهم للحفاظ علي تقدمهم.

وكاد برسبوليس أن يعادل النتيجة في الدقيقة 24 عندما مرر بشار رسن كرة بينية إلي أميد عاليشاه داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة كلود أمين حارس الدحيل قبل أن يسدد الكرة التي مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الدحيل.

وفي الشوط الثاني، بادر فريق برسبوليس بشن هجمات متتالية علي مرمي الدحيل بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط تراجع من لاعبي الدحيل.

وكاد بيرسبوليس أن يعادل النتيجة في الدقيقة 48 عندما سدد محمد أنصاري كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من علي حدود منطقة جزاء الدحيل لكنها علت العارضة بقليل.

واستمر الضغط الهجومي لفريق برسبوليس بحثا عن تعديل النتيجة لكنه فشل في اختراق دفاع الدحيل، الذي فرض لاعبوه سياجا دفاعية للحفاظ علي نظافة شباكهم واعتمدوا في ذات الوقت علي شن الهجمات المرتدة.

وفي الوقت المتبقي لم تسفر محاولات الفريقين عن شيء لتنتهي المباراة بفوز الدحيل علي بيرسبوليس 1 ـ 0.

انتهي ** 2342

