البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

وقال كدخدائی فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' حول الموقف النهائی من الاسئلة الموجهة للرئیس روحانی خلال حضوره اجتماع مجلس الشوري یوم امس، ان القانون لا یتضمن شیئا محددا من هذا القبیل كما لم یرد ای تعریف حول امثلة الامتناع عن الرضوخ للقانون فی هذا الصدد.

واضاف، لیس من المعلوم من قبل من یجری هذا التعریف؛ هل من الهیئة الرئاسیة بمجلس الشوري الاسلامی ام اللجنة القانونیة البرلمانیة ؟.

وتابع المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور، انه لیس من المعلوم ایضا ای جهة فی السلطة القضائیة ینبغی علیها البت فی هذه الاسئلة.

واضاف، ان السؤال الاخر هو ما هی المراحل التی ینبغی علي السلطة القضائیة ان تمضی بها بشان قضیة الاسئلة هذه.

وقال المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور، ان هذه الامور تشكل نقاط غموض فی النظام الداخلی وبالتالی فانه علي مجلس الشوري الاسلامی ان یحدد الموقف فی النهایة بشان هذه القضیة.

یذكر ان رئیس الجمهوریة حسن روحانی حضر یوم امس الثلاثاء اجتماع مجلس الشوري الاسلامی للرد علي الاسئلة الموجهة له.

وبعد ان تحدث رئیس الجمهوریة وجه لاریجانی السؤال للنواب إن كانوا قد اقتنعوا باجوبة روحانی حیث اعلنوا بانهم لم یقتنعوا وطلبوا التصویت علنیا علي ذلك.

وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالی:



1-لماذا لم تنجح الحكومة فی السیطرة علي التهریب الذی یعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطنی؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.



2-ما هو السبب فی استمرار الحظر المصرفی (علي ایران) رغم مضی اكثر من عامین علي تنفیذ جمیع تعهدات الاتفاق النووی؟ حیث اعتبر 137 نائبا رئیس الجمهوریة مقنعا فیما اعتبر 130 نائبا الرد غیر مقنع وامتنع 3 عن التصویت.



3-لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض نسبة البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.



4-السبب فی الركود الاقتصادی الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا بان الرد كان مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.



5-السبب فی الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا بان الرد كان مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.

انتهي ** 2342

