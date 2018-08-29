ايران مازالت في المركز الخامس بدورة الالعاب الآسيوية

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية امس الثلاثاء علي ميدالية فضية واخري برونزية في لعبة الكوراش.

ففي الكوراش وزن فوق 90 كغم حاز جعفر بهلواني الميدالية الفضية بعد خسارته النزال النهائي امام خسمدينوف.

كما حاز قنبر علي قنبري الميدالية البرونزية في الكوراش وزن 66 كغم.

وحصدت ايران لحد الآن 49 ميدالية ملونة (17 ذهبية ، 16 فضية ، 16 برونزية) لتحل في المركز الخامس فيما تصدرت الصين جدول الترتيب بـ 206 ميداليات (97 ذهبية و 64 فضية و 45 برونزية) وبعدها اليابان بـ 142 ميدالية (43 ذهبية و 38 فضية و 61 برونزية) ثم كوريا الجنوبية بـ 118 ميدالية (32 ذهبية و 40 فضية و 46 برونزية) واندونيسيا بـ 72 ميدالية (24 ذهبية و 19 فضية و 29 برونزية).

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.

انتهي ** 2342

