السفير العراقي: لن ادخر جهدا لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد

طهران/ 28 آب/ اغسطس- قال السفير العراقي في ايران انه لن يدخر جهدا لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد وسيعمل علي تسهيل تقديم الخدمات لزوار اربعين الامام الحسين(ع).

جاءت تصريحات 'راجح الموسوي' خلال لقائة امين اللجنة المركزية للاربعين 'شهريار حيدري' اليوم الثلاثاء .
وتم خلال هذا اللقاء بحث مواضيع مختلفة بما فيها فترة التأشيرات ونقل الزوار والتنسيق علي الحدود.
انتهي**س.ر



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السفير العراقي: لن ادخر جهدا لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد

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