السفير العراقي: لن ادخر جهدا لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد

جاءت تصريحات 'راجح الموسوي' خلال لقائة امين اللجنة المركزية للاربعين 'شهريار حيدري' اليوم الثلاثاء .

وتم خلال هذا اللقاء بحث مواضيع مختلفة بما فيها فترة التأشيرات ونقل الزوار والتنسيق علي الحدود.

انتهي**س.ر

