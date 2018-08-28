العبادي: العراق سيرسل وفدا إلي أمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي ألاسبوعي ”لسنا مع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد، وهذا موقفنا الاستراتيجي“.

واعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي لدراسة كيفية التعامل مع العقوبات الاميركية ضد ايران.

انتهي**س.ر

