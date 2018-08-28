العبادي: العراق سيرسل وفدا إلي أمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران

طهران/ 28 آب/ اغسطس- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إن العراق سيرسل وفدا إلي اميركا للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات علي طهران.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي ألاسبوعي ”لسنا مع العقوبات الاقتصادية ضد أي بلد، وهذا موقفنا الاستراتيجي“.واعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي لدراسة كيفية التعامل مع العقوبات الاميركية ضد ايران. انتهي**س.ر
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