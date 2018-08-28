باكستان تعلن استعدادها للوساطة بين طهران والرياض

اسلا آباد/ 28 آب / اغسطس- قال وزير الخارجية الباكستاني ان بلاده مستعدة للوساطة بين طهران والرياض لو سنحت الفرصة لذلك.

وردا علي سؤال احد الصحفيين حول امكانية وساطة باكستان بين ايران والسعودية قال 'شاه محمود قريشي' في مؤتمر صحفي عقد في اسلام اباد 'لو توفرت الفرصة لاداء دور ايجابي بين البلدين فلانتواني عن ذلك لكننا لانفرض هذه الفكرة علي احد'.
وفي معرض رده علي سؤال مراسل ارنا حول تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني الي اسلام اباد قال الوزير قريشي 'نحن نرحب بهذه الزيارة ولاشك ان احلال الامن والاستقرار علي الحدود المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يخدم مصلحة باكستان'.
واضاف انه سيتم خلال هذه الزيارة بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية .
وقال ان باكستان تربطها علاقات جيدة مع الدول الاسلامية بما فيها ايران والسعودية والامارات ونحن نتطلع الي ترسيخها مع كافة الدول الاسلامية.
واشار الي العلاقات المتوترة بين ايران والسعودية واصفا البلدين، بالبلدين المسلمين الهامين والشقيقين لباكستان مؤكدا في ذات الوقت ان كلا البلدين كانا الي جانب باكستان في جميع الظروف و'نحن سنواصل تعزيز علاقاتنا معهما.'
انتهي**س.ر



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باكستان تعلن استعدادها للوساطة بين طهران والرياض

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