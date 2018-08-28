توقيع ثاني وثيقة للتعاون بين ايران واليونيسف

طهران/ 28 آب/ اغسطس- تم توقيع الوثيقة الثانية للتعاون المشترك بين صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والجمهورية الاسلامية الايرانية بحضورممثل المنظمة الدولية ورئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية.

واشار رمضان شجاعي كياسري بعد توقيع الوثيقة الي التعاون القائم بين الوزارة واليونيسف وقال ان تطور البلاد يتوقف علي الاطفال والشباب الذين هم بناة الغد.
وقال ان بعض المشاكل الاجتماعية والثقافية قد تؤثر سلبا علي المجتمع وخاصة شريحة الاطفال وعلي ذلك فان الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال قد تكون مؤثرة في خفض المشاكل المتعلقة بالاطفال وتساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية.
واشار الي برنامج ازالة الالغام في المناطق الحدودية وقال ان انفجار مخلفات الحرب المفروضة لازال يحصد ارواح الكثيرين بخاصة الاطفال والنساء في المناطق الحدودية سواء في الجانب الايراني او العراقي ومن الضروري ان يكون هناك تعاون شامل لتدوين برنامج مشترك لازالة الالغام في المناطق الحدودية.
من جانبه قال 'ويل باركس' ممثل اليونيسف في طهران ان هذه الوثيقة اخذت جميع الابعاد بعين الاعتبار معبرا عن امله في ان تحقق جميع الاهداف المرجوة منها.
واكد انه سيتابع موضوع التعاون المشترك في مجال ازالة الالغام ليتم التوصل الي النتيجة المرجوة بالتعاون مع ممثل اليونيسف في العراق.
انتهي**س.ر



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توقيع ثاني وثيقة للتعاون بين ايران واليونيسف

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