محلل صيني: الصين طالما دعمت ايران امام العقوبات

بكين/ 28 آب/ اغسطس- في معرض اشارته الي علاقات ايران والصين التاريخية والتي تمتد الي اكثر من الفين و 500 عام قال الاستاذ المحاضر في جامعة بكين وكبير محللي مؤسسة الدراسات الدولية في الصين (CIIS) ان بلاده طالما دعمت ايران فيما يتعلق بالاتفاق النووي والعقوبات الاميركية والتزمت بتعهداتها حيالها.

واضاف البروفيسور 'لي غوفو' في حديث لمراسل ارنا ان الصين غيرمبالية بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي وتعتقد ان القوانين الداخلية لبلد ما كاميركا لابد الاتعمم علي المجتمع الدولي او ان تكون مرجعا للقرار.
ووصف العقوبات الاميركية علي الصين واعادة فرض العقوبات علي ايران بانها غيرعادلة وقال ان مثل هذه العقوبات غيرقادرة علي توجيه ضربة لايران او الصين .
ووصف العقوبات الاميركية الجديدة علي ايران بانها بلانتيجة وقال ان ايران تعتبر مركز ثقل في المنطقة وان السلام والاستقرار لايتحققان في الشرق الاوسط من دون ايران وان اميركا تحاول من خلال من خلال فرض الحظر علي قطاع النفط الايراني ان تغير المعادلات في المنطقة.
وقال هذا الاستاذ الجامعي ان اميركا عملت علي مر التاريخ علي اثارة الحروب في منطقة الشرق الاوسط لتغيير المعادلات فيها.
وتطرق الي سياسات اميركا المتخبطة حيال الشرق الاوسط وقال ان ترامب علي النقيض من اوباما الذي كان يفكر في سحب القوات العسكرية من المنطقة، يحاول اثارة الحروب وزعزعة اركان الامن فيها.
وقال ان ترامب يخشي قدرة ايران في المنطقة ولهذا السبب يلجأ الي الكيان الصهيوني والسعودية لممارسة الضغط عليها.
واوضح ان هدف اميركا من دعم السعودية والعداء مع ايران هو اثارة الخلاف بين الشيعة والسنة في المنطقة وقال ان ايران تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وان اميركا تحاول من كل ماترتب له تغيير المعادلات في المنطقة.
ووصف محلل مؤسسة الدراسات الدولية في الصين انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بانه من اكثر قرارات ترامب حماقة وقال ان الاتفاق النووي كلف ايران الكثير وان اميركا التي انسحبت منه لابد ان تعوض بشكل ما عن الخسائر التي الحقتها بايران.
واعتبر الحفاظ علي الاتفاق النووي بانه ضروري للحفاظ علي السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط .
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

محلل

صيني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محلل صيني: الصين طالما دعمت ايران امام العقوبات

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

أحدث الأخبار

العبادي: العراق سيرسل وفدا إلي أمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران

العبادي: العراق سيرسل وفدا إلي أمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران

باكستان تعلن استعدادها للوساطة بين طهران والرياض

باكستان تعلن استعدادها للوساطة بين طهران والرياض

توقيع ثاني وثيقة للتعاون بين ايران واليونيسف

توقيع ثاني وثيقة للتعاون بين ايران واليونيسف

الامم المتحدة تعزي بوفاة حراس الغابات الايرانيين

الامم المتحدة تعزي بوفاة حراس الغابات الايرانيين

محلل صيني: الصين طالما دعمت ايران امام العقوبات

محلل صيني: الصين طالما دعمت ايران امام العقوبات

موضوعات مرتبط