محلل صيني: الصين طالما دعمت ايران امام العقوبات

واضاف البروفيسور 'لي غوفو' في حديث لمراسل ارنا ان الصين غيرمبالية بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي وتعتقد ان القوانين الداخلية لبلد ما كاميركا لابد الاتعمم علي المجتمع الدولي او ان تكون مرجعا للقرار.

ووصف العقوبات الاميركية علي الصين واعادة فرض العقوبات علي ايران بانها غيرعادلة وقال ان مثل هذه العقوبات غيرقادرة علي توجيه ضربة لايران او الصين .

ووصف العقوبات الاميركية الجديدة علي ايران بانها بلانتيجة وقال ان ايران تعتبر مركز ثقل في المنطقة وان السلام والاستقرار لايتحققان في الشرق الاوسط من دون ايران وان اميركا تحاول من خلال من خلال فرض الحظر علي قطاع النفط الايراني ان تغير المعادلات في المنطقة.

وقال هذا الاستاذ الجامعي ان اميركا عملت علي مر التاريخ علي اثارة الحروب في منطقة الشرق الاوسط لتغيير المعادلات فيها.

وتطرق الي سياسات اميركا المتخبطة حيال الشرق الاوسط وقال ان ترامب علي النقيض من اوباما الذي كان يفكر في سحب القوات العسكرية من المنطقة، يحاول اثارة الحروب وزعزعة اركان الامن فيها.

وقال ان ترامب يخشي قدرة ايران في المنطقة ولهذا السبب يلجأ الي الكيان الصهيوني والسعودية لممارسة الضغط عليها.

واوضح ان هدف اميركا من دعم السعودية والعداء مع ايران هو اثارة الخلاف بين الشيعة والسنة في المنطقة وقال ان ايران تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وان اميركا تحاول من كل ماترتب له تغيير المعادلات في المنطقة.

ووصف محلل مؤسسة الدراسات الدولية في الصين انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بانه من اكثر قرارات ترامب حماقة وقال ان الاتفاق النووي كلف ايران الكثير وان اميركا التي انسحبت منه لابد ان تعوض بشكل ما عن الخسائر التي الحقتها بايران.

واعتبر الحفاظ علي الاتفاق النووي بانه ضروري للحفاظ علي السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط .

انتهي**س.ر

