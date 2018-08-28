مساعد القوة البرية للحرس: شهدائنا من اهل السنة خير دليل علي الوحدة

بيرجند/ 28 آب/ اغسطس-قال مساعد شؤون التنسيق في القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي اكبر بورجمشيديان، ان شهدائنا من اهل السنة هم خير دليل علي الوحدة الحقيقة التي يتميز بها مجتمعنا الاسلامي والتي تعد احدي الثمار المباركة للثورة الاسلامية.

واضاف العميد بورجمشيديان اليوم الثلاثاء في اجتماع حول شهداء اهل السنة في خراسان الحنوبية ان اخواننا من اهل السنة قدموا اكثر من 11 الفا من الشهداء الابرار دفاعا عن الوطن .
واشار الي المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد اليوم وقال 'رغم المشاكل التي اوجدتها العقوبات وضغوط الاستكبار لكن كما اكد سماحة القائد ان حلول هذه المشاكل ليست خارج الحدود بل لابد ان نبحث عنها في الداخل'.
واشار الي استعداد قوات الحرش الثوري لحل هذه المشاكل وقال ان الوحدة القائمة اليوم بين الشيعة والسنة في البلاد هي التي ساهمت في استتباب الامن وان كل ماننعم به اليوم هو ببركة دماء الشهداء.
انتهي**س.ر



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القوة البرية للجيش

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مساعد القوة البرية للحرس: شهدائنا من اهل السنة خير دليل علي الوحدة

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