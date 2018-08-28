روحانی : سنجتاز المرحلة الراهنة عبر التأسی بثقافة الثورة الاسلامیة

جاءت تصریحات روحانی هذه عصر الیوم الثلاثاء خلال ترأسه اجتماع المجلس الاعلي للثورة الثقافیة فی ایران.

واعرب رئیس الجمهوریة عن تقدیره لجهود المسؤولین لدي السلطة التنفیذیة، مهنئا ایاهم بمناسبة حلول 'اسبوع الحكومة' فی ایران.

كما هنأ روحانی بمناسبة حلول الاعیاد الاسلامیة ولاسیما العید الاضحي الماضی، والغدیر الاغر الذی سیحل بعد یوم غد الخمیس.

ونوّه روحانی بمواكبة الثقافة الوطنیة والدینیة والتنسیق بینهما علي مدي القرون الماضیة فی البلاد؛ مؤكدا ان هذا المسار شكل حصنا للثقافة العامة (الایرانیة) فی مواجهة سائر الثقافات بما فیها الثقافة الغربیة.

وفی جانب اخر من تصریحاته الیوم، اشاد رئیس الجمهوریة بالانجازات الریاضیة التی حققها المنتخب الایرانی المشارك فی العاب 'اسیاد 2018' فی جاكرتا؛ متطلعا الي مزید من الانتصارات علي امتداد هذه المنافسات، كما اعرب عن تقدیره لجهود مسؤولی الشؤون الریاضیة فی البلاد.

انتهي ** ح ع

