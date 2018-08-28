`بهلواني` يحصد فضية الكوراش في اسياد

وفقد بهلواني ذهبية النزال بعدما تراجع امام نظيره الاوزبكي 'خسمدينوف' في المباراة النهائية بنتيجة صفر-1.

وقد حصدت البعثة الايرانية 17 ذهبية و16 فضية حتي الان.

انتهي**س.ر

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