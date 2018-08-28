`بهلواني` يحصد فضية الكوراش في اسياد

جاكرتا/ 28 آب/ اغسطس- فاز اللاعب 'جعفر بهلواني' بفضية سباق الكوراش لفئة وزن فوق ال 90 كلغم بدورة الالعاب الاسيوية 'اسياد 2018' المقامة في اندونيسيا.
وفقد بهلواني ذهبية النزال بعدما تراجع امام نظيره الاوزبكي 'خسمدينوف' في المباراة النهائية بنتيجة صفر-1. وقد حصدت البعثة الايرانية 17 ذهبية و16 فضية حتي الان. انتهي**س.ر .
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