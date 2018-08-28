القنصلیة الایرانیة فی اربیل تفند الانباء بشان التوتّرات الحدودیة علي معبر كیلة الحدودی

اربیل / 28 اب / اغسطس / ارنا – نفي مصدر فی القنصلیة العامة الایرانیة بمدینة اربیل فی اقلیم كردستان العراق، وجود أی نوع من التوتّرات فی منفذ 'كیلة' الحدودی بمدینة سردشت (فی محافطة اذربایجان الغربیة – شمال غرب ایران) والمحاذیة لمحافظة السلیمانیة العراقیة؛ مؤكدا ان التبادل الاقتصادی فی هذا المنفذ قائم كما كان علیه سابقا.

واشار المصدر ذاته الیوم الثلاثاء فی تصریح لمراسل 'ارنا' من اربیل، ان معبر كیلة الحدودی سیواصل مهامه فی مجال التبادل الاقتصادی والتجاری.
وفی سیاق متصل، ذكرت القنصلیة العامة الایرانیة عبر حسابها فی احد مواقع التواصل الاجتماعی، ونقلا عن رئیس الدائرة الجمركیة لمدینة سردست، ان الدائرة تواصل نشاطاتها فی كیلة دون مواجهة ای توترات.
وكانت مصادر اعلامیة ادّعت الیوم الثلاثاء انه 'بالتزامن مع تموقع القوات الحدودیة العراقیة فی معبر كیلة الحدودی بمدینة سردشت، فقد تمّ اغلاق هذا المنفذ توخیا لوقوع اشتباكات'؛ علي حدّ تعبیر هذه المصادر.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

القنصلیة الایرانیة

اربیل

التوتّرات الحدودیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القنصلیة الایرانیة فی اربیل تفند الانباء بشان التوتّرات الحدودیة علي معبر كیلة الحدودی

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

أحدث الأخبار

الرئيس روحاني يحضر الي البرلمان للرد علي أسئله النواب

الرئيس روحاني يحضر الي البرلمان للرد علي أسئله النواب

الرئيس روحاني يحضر الي البرلمان للرد علي أسئله النواب

الرئيس روحاني يحضر الي البرلمان للرد علي أسئله النواب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمالي غربي البلاد

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب شمالي غربي البلاد

مساعد القوة البرية للحرس: شهدائنا من اهل السنة خير دليل علي الوحدة

مساعد القوة البرية للحرس: شهدائنا من اهل السنة خير دليل علي الوحدة

روحاني : سنجتاز المرحلة الراهنة عبر التأسي بثقافة الثورة الاسلامية

روحاني : سنجتاز المرحلة الراهنة عبر التأسي بثقافة الثورة الاسلامية

موضوعات مرتبط