القنصلیة الایرانیة فی اربیل تفند الانباء بشان التوتّرات الحدودیة علي معبر كیلة الحدودی

واشار المصدر ذاته الیوم الثلاثاء فی تصریح لمراسل 'ارنا' من اربیل، ان معبر كیلة الحدودی سیواصل مهامه فی مجال التبادل الاقتصادی والتجاری.

وفی سیاق متصل، ذكرت القنصلیة العامة الایرانیة عبر حسابها فی احد مواقع التواصل الاجتماعی، ونقلا عن رئیس الدائرة الجمركیة لمدینة سردست، ان الدائرة تواصل نشاطاتها فی كیلة دون مواجهة ای توترات.

وكانت مصادر اعلامیة ادّعت الیوم الثلاثاء انه 'بالتزامن مع تموقع القوات الحدودیة العراقیة فی معبر كیلة الحدودی بمدینة سردشت، فقد تمّ اغلاق هذا المنفذ توخیا لوقوع اشتباكات'؛ علي حدّ تعبیر هذه المصادر.

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