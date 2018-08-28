انقرة تقف الي جانب طهران في الظروف الاقتصادية العصيبة

وقال عزيز اوغلو اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع 'محمد مهدي شهرياري' محافظ اذربايجان الغربية (شمال غرب)، قال ان الجمهورية التركية لا ترضي بأي نوع من الضغوط علي ايران؛ مضيفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها ذات المواقف تجاه تركيا.

وتابع محافظ ارض روم قائلا، ان تركيا وايران يواجهان اعداء مشتركين في مواقف كثيرة؛ مؤكدا ان التحالف الثنائي يصبّ في سياق التصدي للارهاب وارساء السلام المستدام في المنطقة.

وفيما اكد علي ضرورة النهوض بمستوي التعامل الاقتصادي بين ايران وتركيا، قال عزيز اوغلو ان البلدين لديهما مساحات ثقافية وتاريخية مشتركة، بما يستدعي توظيفها لتعزيز التعاون الثنائي.

وصرح المسؤول التركي قائلا : نحن بصدد اقامة رحلات جوية مباشرة من محافظة ارض روم الي مدينتي ارومية وتبريز (شمال غربي ايران).

وبحسب عزيز اوغلو ايضا، فإن 'تركيا تمتلك خبرات علمية وتقنية جيدة في مجال انشاء الطرق والمواصلات'؛ مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

الي ذلك، نوّه محافظ اذربايجان الغربية بالطاقات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة الايرانية.

وقال شهرياري ان محافظة اذربايجان الغربية تحتضن 10 بالمئة من اجمالي الموارد المنجمية كما تمتلك احد اكبر مناجم الذهب والتينانيوم في العالم.

واشار المسؤول الايراني الي المشتركات التاريخية والثقافية بين ايران وتركيا؛ داعيا الي استخدامها في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واكد محافظ اذربايجان الغربية ان التعاون الايراني – التركي في مجال مكافحة الارهاب شكّل انموذجا يحتذي به بالنسبة لسائر الدول الاقليمية؛ وقال ان البلدين يسعيان علي الدوام لترسيخ السلام والاستقرار علي المستدام علي صعيد المنطقة.

واكد شهرياري ان محافظة اذربايجان الغربية تضطلع بدور مصيري في تحقيق الاهداف التجارية المنشودة بين ايران وتركيا وتحديدا بلوغ حجم الـ 30 مليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري المشترك؛ داعيا في هذا السياق الي تعزيز التعاون السياحي والسياحية العلاجية بين الجانبين.

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