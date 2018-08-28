علي هامش اجتماع همدان 2018؛

تشكيل لجنة سياحية مشتركة بين ايران والعراق وافغانستان

همدان/28 اب / اغسطس / ارنا – اعلن 'علي خاكسار' وهو رئيس الامانة العامة لـ 'حدث همدان عاصمة الساحة الاسيوية 2018'، عن تشكيل لجنة فنيّة سياحية مشتركة تضمّ كلا من ايران والعراق وافغانستان اليوم الثلاثاء علي هامش 'مؤتمر السياحة لدول اسيا' المقام حاليا في محافظة همدان.

وقال خاكسار في تصريح لمراسل 'ارنا'، ان الهدف من تشكيل اللجنة السياحية المشتركة يكمن في تعزيز العلاقات والتعاون السياحي، والتعريف بمحافظة همدان الايرانية بوصفها عاصمة السياحة الاسيوية.
ولفت الي اقامة 3 ورش تدريبية بحضور اساتذة ايرانيين كبار، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر همدان 2018 الحالي.
وقال المسؤول الايراني ان اللجنة التنظيمية خصّصت 50 برنامجا منوعا علي هامش المؤتمر؛ بما فيها تنظيم زيارات سياحية للظيوف والمراسلين الاجانب الي العديد من الاماكن التراثية والطبيعية في محافظة همدان، ابرزها 'غار عليصدر' الشهير بوصفه اكبر كهف مائي في العالم.
وقال رئيس الامانة العامة لمؤتمر همدان 2018، ان البيان الختامي للمؤتمر سيقرأ عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في مقر المقبرة التراثية للطبيب والفيلسوف الايراني الشهير 'ابن سينا'.
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تشكيل لجنة سياحية مشتركة بين ايران والعراق وافغانستان

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