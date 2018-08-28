عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

طهران /28 اب / اغسطس/ ارنا - في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلي بلداتهم ومدنهم بعد تحريرها من قبل الجيش السوري وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين بدأ الأهالي اليوم الثلاثاء بالعودة إلي مدينة داريا في ريف دمشق الجنوبي.

وذكرت مراسلة سانا أن آلاف المواطنين بدؤوا صباح اليوم بالعودة إلي منازلهم في مدينة داريا علي الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دمشق بعد تأمين الظروف المناسبة والخدمات الأساسية اللازمة لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من التهجير هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية التي عاثت دمارا وخرابا في المدينة.
وعملت ورشات مديرية الخدمات الفنية منذ إعلان مدينة داريا في آب من عام 2016 خالية من الارهاب والارهابيين علي إعادة تأهيل الطرق والشبكات والمدارس والدوائر الحكومية المتضررة في المدينة بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

المهجرون

داريا

سوريا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

أحدث الأخبار

وقف استیراد الخام الایرانی سیضرّ بمصالح الصین النفطیة

مدیر اكبر شركات التكریر فی الصین یؤكد :

وقف استیراد الخام الایرانی سیضرّ بمصالح الصین النفطیة

ارتفاع أعداد سفراء الحرية الي 61 طفلا

المعتقلون الفلسطينون يتحدون جدران السجون الصهيونية

ارتفاع أعداد سفراء الحرية الي 61 طفلا

استمرار تواجد المستشارين الإيرانيين في سوريا

الملحق العسكري الإيراني في دمشق في مقابلة مع إرنا:

استمرار تواجد المستشارين الإيرانيين في سوريا

تشكيل لجنة سياحية مشتركة بين ايران والعراق وافغانستان

علي هامش اجتماع همدان 2018؛

تشكيل لجنة سياحية مشتركة بين ايران والعراق وافغانستان

عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

موضوعات مرتبط