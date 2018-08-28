عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

وذكرت مراسلة سانا أن آلاف المواطنين بدؤوا صباح اليوم بالعودة إلي منازلهم في مدينة داريا علي الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دمشق بعد تأمين الظروف المناسبة والخدمات الأساسية اللازمة لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من التهجير هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية التي عاثت دمارا وخرابا في المدينة.

وعملت ورشات مديرية الخدمات الفنية منذ إعلان مدينة داريا في آب من عام 2016 خالية من الارهاب والارهابيين علي إعادة تأهيل الطرق والشبكات والمدارس والدوائر الحكومية المتضررة في المدينة بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

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