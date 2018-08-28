وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

واضاف سالار آملي اليوم الثلاثاء خلال لقائه مساعد وزير التعليم العالي في افغانستان 'عبدالتواب بالا كرزي' انه سيتم قريبا ارسال اسماء الجامعات الايرانية التي ترغب في التعاون مع افغانستان ونعلن استعدادنا لتشكيل هذه الرابطه في مستقبل قريب في جامعة سيستان و بلوجستان (شرق).

واكد استعداد ايران الكامل لتوثيق التعاون العلمي مع افغانستان واوضح ان المحادثات الاخيرة بين مسؤولي الجامعات في البلدين تركزت علي اربعة محاور رئيسية هي المنح الدراسية لاعضاء هيئات التدريسة في افغانستان و تبادل الخبرات في المجالين الفني و الحرفي معها و تشكيل رابطه للجامعات بين ايران و افغانستان الي جانب وضع ايران خبراتها في مجال ضمان الجودة تحت تصرف افغانستان.

من جانبه قدم بالاكرزي خلال هذا اللقاء شكره لوزارة العلوم لما قدمته من مساعدات مرحبا باقتراح ايران بتشكيل رابطه للجامعات.

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