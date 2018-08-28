وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

طهران/28اب/اغسطس/ارنا- اكد وكيل وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا في الشؤون الدولية ' حسين سالار املي' إن مأسسة التعاون الجامعي بين ايران وافغانستان بحاجة الي تشكيل رابطه للجامعات بين البلدين.

واضاف سالار آملي اليوم الثلاثاء خلال لقائه مساعد وزير التعليم العالي في افغانستان 'عبدالتواب بالا كرزي' انه سيتم قريبا ارسال اسماء الجامعات الايرانية التي ترغب في التعاون مع افغانستان ونعلن استعدادنا لتشكيل هذه الرابطه في مستقبل قريب في جامعة سيستان و بلوجستان (شرق).
واكد استعداد ايران الكامل لتوثيق التعاون العلمي مع افغانستان واوضح ان المحادثات الاخيرة بين مسؤولي الجامعات في البلدين تركزت علي اربعة محاور رئيسية هي المنح الدراسية لاعضاء هيئات التدريسة في افغانستان و تبادل الخبرات في المجالين الفني و الحرفي معها و تشكيل رابطه للجامعات بين ايران و افغانستان الي جانب وضع ايران خبراتها في مجال ضمان الجودة تحت تصرف افغانستان.
من جانبه قدم بالاكرزي خلال هذا اللقاء شكره لوزارة العلوم لما قدمته من مساعدات مرحبا باقتراح ايران بتشكيل رابطه للجامعات.
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

علمي آموزشي

ايران و افغانستان

الجامعات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

تعميم `غريب` في الإمارات حول لبس `البشت` وردود ساخرة

تعميم 'غريب' في الإمارات حول لبس 'البشت' وردود ساخرة

أحدث الأخبار

قيادي في حركة أنصار الله: النظام البحريني أداة أمريكية

قيادي في حركة أنصار الله: النظام البحريني أداة أمريكية

وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

مسؤول يمني يطالب المنظمات الدولية بإيقاف العدوان ورفع الحصار

مسؤول يمني يطالب المنظمات الدولية بإيقاف العدوان ورفع الحصار

الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بانتهاكات ترقي الي جرائم حرب

الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بانتهاكات ترقي الي جرائم حرب

الأحد المقبل يحدد مصير التساؤلات من رئيس الجمهورية

الأحد المقبل يحدد مصير التساؤلات من رئيس الجمهورية

موضوعات مرتبط