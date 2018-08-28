مسؤول يمني يطالب المنظمات الدولية بإيقاف العدوان ورفع الحصار

ودعا الدكتور المتوكل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمستشفي الثورة العام إلي فتح مطار صنعاء الدولي بشكل عاجل ليتمكن الناجون من القصف المباشر لطيران العدوان من الأطفال والنساء من الحصول علي حقهم في السفر للخارج وتلقي العلاج خاصة ممن عجزوا عن تلقيه داخل البلاد وأصيب أغلبهم بإعاقات دائمة كان يمكن أن يتفادوها لو تمكنوا من السفر للعلاج في الخارج.

وأكد أن أطفال اليمن منذ ألف و 250 يوما يقتلون بغارات طائرات التحالف الذي تقوده السعودية وآخرها مجزرتي سوق ضحيان بصعدة و النازحين بمديرية الدريهمي بالحديدة واللتين استشهد فيهما 83 شخصاً بينهم 60 طفلاً وخمس نساء وجرح أكثر من 80 لايزالون يعانون بسبب تدهور النظام الصحي في اليمن وعدم نقلهم للخارج لتلقي العلاج بسبب الإغلاق الجائر لمطار صنعاء الدولي .

وأشار إلي أنه رغم الإدانة الدولية لهاتين الجريمتين والمطالبة بتحقيق محايد وشفاف إلا أن مجلس الأمن لم يتجاوب وأوكل التحقيق للجاني.

من جانبه أكد وزير النقل زكريا الشامي أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يرتكب جرائم قتل بحق أطفال اليمن يومياً بصورة مباشرة وغير مباشرة منذ مارس 2015م.

وأوضح أن مطار صنعاء الدولي يستفيد منه أكثر من 80 في المائة من سكان الجمهورية اليمنية من كل شرائح المجتمع،لافتا إلي أن إغلاق المطار حرم أكثر من مليوني شخص محتاجين للسفر إلي الخارج لتلقي العلاج وخاصة الحالات المستعصية.

وأشاد وزير النقل بمبادرة وزارة الصحة بعقد المؤتمر من داخل قسم طوارئ الأطفال بهيئة مستشفي الثورة العام لعكس معاناة الأطفال داخل العناية المركزة .

وحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المسؤولية الكاملة عن ما يحدث لأطفال اليمن من جرائم ومجازر يندي لها جبين الإنسانية .

وتم في المؤتمر استعراض وضع الطفولة في اليمن تحت الحصار والعدوان خاصة مرضي الأورام وتكسرات الدم وسوء التغذية وجرحي القصف وغير ذلك.

المصدر : سبا نت

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