الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بانتهاكات ترقي الي جرائم حرب

وافاد التقرير الاممي المؤلف من واحد وأربعين صفحة أن الغارات الجوية للتحالف السعودي ضد اليمن، تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين؛ مبينا ان هذه ال 'فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتي المرافق الطبية.

التقرير الذي جاء بعد طول انتظار، واستند إلي الحوادث التي تحقّق منها فريق الخبراء الأممي، توصّل إلي استنتاجات ترجّح الاعتقاد بأن 'الأفراد في الحكومة اليمنية (برئاسة عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف)، والائتلاف قد يكونوا شنّوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلي حد جرائم الحرب'.

ولفت التقرير الي ان لدي فريق الخبراء الاممي أسباب معقولة للاعتقاد بأن 'حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوي معيشي لائق والحق في الصحة'.

ويشير التقرير ايضا الي ان الأفرادا في الحكومة (اليمنية المدعومة سعوديا) والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد شنوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلي حد جرائم الحرب.

وجاء في التقرير الأممي ايضا أن الائتلاف الذي تقوده السعودية 'فرض قيوداً بحرية وجوية صارمة في اليمن وبدرجات متفاوتة منذ آذار مارس 2015'؛ مردفا أن 'هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه القيود التي فرضها الائتلاف تشكل انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، علاوة علي ذلك، يعتبر الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المرضي والجرحي وقد تكون هذه الأفعال بمثابة جرائم دولية'.

وأوصي فريق الخبراء التابع للامم المتحدة، المجتمع الدولي بما في ذلك جامعة الدول العربية بتعزيز الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلي اليمن من أجل وقف الأعمال القتالية والوصول إلي سلام مُستدام وشامل وضمان المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة، وبالامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن.

المصدر: الميادين.

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