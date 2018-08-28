الأحد المقبل يحدد مصير التساؤلات من رئيس الجمهورية

وصرح حجة الإسلام 'مجتبي ذوالنور'، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن عدداً من الذين طرحوا الاسئلة علي رئيس الجمهورية سيعقدون يوم الاحد اجتماعاً مع الاعضاء القانونيين في البرلمان لتحديد مصير احالة التساؤلات الي القضاء.

وأشار إلي أن الاجتماع سيبحث أداء رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأسئلة الاربعة التي لم يقتنع النواب عن إجاباته عليها، وإذا تبين أن هذا الاداء يستند إلي انتهاكات للقانون، فسيتم إحالة السؤال إلي القضاء.

وقال النائب ذو النور : إذا لم يكن هناك انتهاك للقانون، فلا يوجد سبب لاحالة التساؤلات الي القضاء.

والاسئلة الخمسة التي طرحها النواب علي رئيس الجمهورية هي:

1-لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة علي التهريب الذي يعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطني؟

2-ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (علي ايران) رغم مضي اكثر من عامين علي تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟

3-لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟

4-السبب في الركود الاقتصادي الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟

5-السبب في الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟

ولم يقتنع البرلمان الايراني باجوبة روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب.

انتهي** 2344

