مشاركة 6 أفلام من فستيماج الفرنسي في مهرجان أفلام الأطفال الايراني

طهران / 28 اب / اغسطس / ارنا - أعلنت إدارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين في ايران ان 6 أفلام من مهرجان 'فستيماج' الفرنسي، تشارك اعمال هذا المهرجان التي ستنطلق في 30 آب/أغسطس الحالي بمدينة أصفهان التاريخية (مركز محافظة اصفهان - وسط).

وافاد المركز الاعلامي لمهرجان أفلام الأطفال الايراني، ان الأفلام الاجنبية المشاركة في مهرجان فستيماز الفرنسي، ستشارك في القسم غير التنافسي لفعاليات المهرجان الايراني القادم؛ وما يلي أسماء هذ الافلام :
1 ـ «حرارة الشمس» فرنسا
2 ـ «حان وقت النوم » استونيا
3 ـ «المنطقة المحرمة» البلجيك
4 ـ «ابعاد الاحلام » فرنسا
5 ـ «عندما ينهض البحر» توغو
6 ـ «ذكري» فرنسا.
علما ان فعاليات المهرجان الدولي الحادي والثلاثين لأفلام الأطفال واليافعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية (ICFF) ستنطلق اعتبارا من 30 اب/أغسطس إلي 5 أيلول/سبتمبر 2018 في قسميه المحلي والدولي بمدينة أصفهان التاريخية.
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مشاركة 6 أفلام من فستيماج الفرنسي في مهرجان أفلام الأطفال الايراني

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