مشاركة 6 أفلام من فستيماج الفرنسي في مهرجان أفلام الأطفال الايراني

وافاد المركز الاعلامي لمهرجان أفلام الأطفال الايراني، ان الأفلام الاجنبية المشاركة في مهرجان فستيماز الفرنسي، ستشارك في القسم غير التنافسي لفعاليات المهرجان الايراني القادم؛ وما يلي أسماء هذ الافلام :

1 ـ «حرارة الشمس» فرنسا

2 ـ «حان وقت النوم » استونيا

3 ـ «المنطقة المحرمة» البلجيك

4 ـ «ابعاد الاحلام » فرنسا

5 ـ «عندما ينهض البحر» توغو

6 ـ «ذكري» فرنسا.

علما ان فعاليات المهرجان الدولي الحادي والثلاثين لأفلام الأطفال واليافعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية (ICFF) ستنطلق اعتبارا من 30 اب/أغسطس إلي 5 أيلول/سبتمبر 2018 في قسميه المحلي والدولي بمدينة أصفهان التاريخية.

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