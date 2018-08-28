امريكا تدافع عن نفسها امام محكمة لاهاي

و عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الاثنين أولي جلساتها للاستماع الي شكوي الحكومة الايرانية ازاء العودة احادية الجانب للحظر من قبل حكومة واشنطن.

وفي جلسة يوم أمس أشار ممثل إيران محسن محبي الي الشكوي المقدمة من زوايا مختلفة سياسية واقتصادية وقانونية، متهما امريكا بان فرض الحظر مرة اخري ضد ايران لايشكل فحسب انتهاكا صريحا لاتفاقية الصداقة بين ايران وامريكا لعام 1955، بل إن الادارة الامريكية تسعي الي الإضرار بالاقتصاد الإيراني وجعل ملايين الإيرانيين يواجهون المشاكل والبطالة.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أكد أن بلاده ستدافع عن نفسها 'بقوة' في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوي قدمتها طهران ضد العقوبات الأميركية.

وقال بومبيو في بيان إن هذا الإجراء يعتبر 'انحرافا عن مسار المحكمة' متهما إيران بمحاولة 'التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي'.

والقضية التي تنظر فيها المحكمة اليوم كانت رفعتها طهران في يوليو/تموز الماضي حيث ينظر 15 قاضيا دائمون بالمحكمة الدولية إلي وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية. ومن المرجح أن تستمر الجلسات الشفهية أربعة أيام، علي أن تصدر المحكمة قرارها في غضون شهر.

كما اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، امس الاثنين ان موقف ايران في محكمة لاهاي قوي للغاية وقال ان الاميركيين يحاولون التشبث بالاعمال الدعائية .

وعلق ظريف علي شكوي ايران من اميركا في محكمة لاهاي علي خلفية فرضها الحظر علي طهران من جديد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت عقب خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرض الحظر من جديد علي ايران الي تقديم شكوي الي المحكمة الدولية في لاهاي ضد واشنطن علي اساس اتفاقية عام 1955.

انتهي** 2344

