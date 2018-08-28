حملة في لندن لوضع حد لسوء معاملة السجينات في الإمارات

طهران /28 اب / اغسطس / ارنا - نظم حقوقيون في وسط العاصمة البريطانية لندن تظاهرة، دعوا فيها إلي وضع حد لسوء المعاملة التي تتعرض لها السجينات في الإمارات.

جاءت الوقفة التي نظمتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، بعد الشهادات الأخيرة لسجينات في الإمارات، واللاتي كشفن فيها عن ممارسات تعذيب من قبل سجانيهن.
وتقول الحملة في البيان الذي وصل 'عربي21': 'ظهرت هذه الشهادات للعلن بعد أن تم تهريب سلسلة من الرسائل والتسجيلات الصوتية من سجن الوثبة في أبوظبي، في وقت سابق من هذا العام، ويشرح فيها بالتفصيل ممارسات التعذيب والظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة التي تجبر السجينات علي تحملها في الإمارات العربية المتحدة.
وفي إحدي الرسائل، قالت مريم البلوشي، سجينة الرأي البالغة من العمر 21 عاما، إن موظفي الأمن في السجن هددوها بالاغتصاب في مناسبات عديدة وعرضوها للإساءة اللفظية والجسدية.
وفي أخري ، قالت أمينة عبد الله ، 36 سنة، إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي، وأجبرت علي التوقيع علي اعتراف كاذب تحت الإكراه خلال فترة الاستجواب، وتم ضربها في مناسبات عديدة من قبل قوات الأمن الإماراتية.
وقال متحدث باسم الحملة الدولية للحرية في الإمارات: هذه الشهادات هي دليل إضافي علي العيوب العميقة التي تكمن في صميم النظام القانوني الإماراتي، حيث أصبحت ممارسات التعذيب والافتقار إلي الإجراءات القانونية أكثر منهجية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يجب ممارسة ضغوط دولية علي السلطات الإماراتية للالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الحقوق الأساسية للسجناء مثل الحصول علي الرعاية الطبية الملائمة، والطعام وغيرها من وسائل الراحة. '
وأضاف: 'هذه التطورات هي جزء من قضية أوسع من التعذيب المنهجي وسوء المعاملة في السجون الإماراتية'.
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حملة في لندن لوضع حد لسوء معاملة السجينات في الإمارات

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