تسليم طلب استجواب وزير الصناعة إلي مجلس الشوري الاسلامي

طهران/28اب/اغسطس/ارنا- اعلن النائب عن اهالي شاهين شهر (وسط) في مجلس الشوري الاسلامي ' حسين علي حاجي دليكاني' انه تم تسليم طلب استجواب وزير الصناعة و المناجم و التجارة يحمل تواقيع 50 نائبا الي مجلس الشوري الاسلامي.

واضاف دليكاني اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان طلب الاستجواب يتمحور حول المواضيع التالية:
عدم السيطرة علي السوق و الذي افضي الي ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
عدم دعم الانتاج المحلي و الذي ادي الي اغلاق الف وحدة صناعية.
تفشي الفساد في سوق استيراد السيارات.
الفوضي في سوق السيارات المحلية.
الامتناع عن تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم وتنفيذ البرامج التي قدمها وزير الصناعة للمجلس خلال منحه الثقة.
ومن جانبه اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في المجلس 'بهروز نعمتي' انه تم تسليم طلب الاستجواب هذا الي الهيئة الرئاسية علي ان تدرسه لجنة الصناعة في المجلس.
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تسليم طلب استجواب وزير الصناعة إلي مجلس الشوري الاسلامي

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