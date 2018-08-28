تسليم طلب استجواب وزير الصناعة إلي مجلس الشوري الاسلامي

واضاف دليكاني اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان طلب الاستجواب يتمحور حول المواضيع التالية:

عدم السيطرة علي السوق و الذي افضي الي ارتفاع معدل التضخم في البلاد.

عدم دعم الانتاج المحلي و الذي ادي الي اغلاق الف وحدة صناعية.

تفشي الفساد في سوق استيراد السيارات.

الفوضي في سوق السيارات المحلية.

الامتناع عن تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم وتنفيذ البرامج التي قدمها وزير الصناعة للمجلس خلال منحه الثقة.

ومن جانبه اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في المجلس 'بهروز نعمتي' انه تم تسليم طلب الاستجواب هذا الي الهيئة الرئاسية علي ان تدرسه لجنة الصناعة في المجلس.

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