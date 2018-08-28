التساؤلات من رئيس الجمهورية لاتحال الي القضاء حاليا

واضاف ' بهروز نعمتي'، علي هامش جلسة الاستماع العامة اليوم - الثلاثاء - و رداً علي سؤال حول ما إذا كان التساؤل من رئيس الجمهورية قد أحيل إلي القضاء، إن ملحق المادة 213 للقانون الداخلي، ينص اذا لم يقتنع نواب البرلمان برد رئيس الجمهورية حول التساؤلات الموجهة اليه، يتم إحالة القضية الي السلطة القضائية اذا كان الموضوع يرتبط بانتهاك القانون أو رفضه .

وصرح نعمتي: حاليا لايرفع التساؤل الي القضاء ومن المحتمل أن تشكل لجنة خاصة في البرلمان للنظر في هذه القضية من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للقوانين.

انتهي** 2344

