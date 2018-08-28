المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان:

التساؤلات من رئيس الجمهورية لاتحال الي القضاء حاليا

طهران/ 28 آب/ اغسطس/ ارنا - قال المتحدث باسم أعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي، إن الاسئلة الاربعة التي وجهت الي رئيس الجمهورية ولم يقتنع نواب البرلمان باجوبة الرئيس روحاني عليها، لا تحال الآن إلي القضاء، وأن تقديمها مشروط بآراء البرلمان القانونية.

واضاف ' بهروز نعمتي'، علي هامش جلسة الاستماع العامة اليوم - الثلاثاء - و رداً علي سؤال حول ما إذا كان التساؤل من رئيس الجمهورية قد أحيل إلي القضاء، إن ملحق المادة 213 للقانون الداخلي، ينص اذا لم يقتنع نواب البرلمان برد رئيس الجمهورية حول التساؤلات الموجهة اليه، يتم إحالة القضية الي السلطة القضائية اذا كان الموضوع يرتبط بانتهاك القانون أو رفضه .
وصرح نعمتي: حاليا لايرفع التساؤل الي القضاء ومن المحتمل أن تشكل لجنة خاصة في البرلمان للنظر في هذه القضية من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للقوانين.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

نعمتي

رئيس الجمهورية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التساؤلات من رئيس الجمهورية لاتحال الي القضاء حاليا

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

تعميم `غريب` في الإمارات حول لبس `البشت` وردود ساخرة

تعميم 'غريب' في الإمارات حول لبس 'البشت' وردود ساخرة

أحدث الأخبار

عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

عودة آلاف المهجرين السوريين إلي منازلهم في داريا بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين

قيادي في حركة أنصار الله: النظام البحريني أداة أمريكية

قيادي في حركة أنصار الله: النظام البحريني أداة أمريكية

وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

وكيل وزارة العلوم يدعو لتشكيل رابطه جامعيه بين ايران و افغانستان

مسؤول يمني يطالب المنظمات الدولية بإيقاف العدوان ورفع الحصار

مسؤول يمني يطالب المنظمات الدولية بإيقاف العدوان ورفع الحصار

الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بانتهاكات ترقي الي جرائم حرب

الأمم المتحدة تتّهم التحالف السعودي بانتهاكات ترقي الي جرائم حرب

موضوعات مرتبط