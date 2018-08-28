روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

طهران/ 28 آب/ اغسطس/ ارنا - قال رئيس الجمهورية حسن روحاني: يجب أن نقول للشعب الإيراني أننا لن نسمح بتمرير المؤامرة الأمريكية . ليطمئن الشعب أننا لن ندع شلة مناهضة لإيران اجتمعت اليوم في البيت الأبيض للتآمر ضدنا.

جاءت تصريحات الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال حضوره الي مجلس الشوري الاسلامي للاجابة علي الاسئلة الخمسة المطروحة من قبل النواب.
وقال، انه علي البيت الابيض الا يتصور بانه سيشعر بالسرور في ختام هذا الاجتماع وليعلم بانه سيشعر بالحزن الشديد في نهاية الاجتماع لان السلطات الثلاث، المجلس والحكومة والسلطة القضائية، متضامنة ومتحدة مع القوات المسلحة تحت اشراف وقيادة قائد الثورة الاسلامية. اننا لا نخشي اميركا ولا المشاكل وسنتجاوز المشاكل جيدا.
و اشار رئيس الجمهورية الي الاتفاق النووي وقال إننا وقعنا علي خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لنقول للعالم أن أنشطتنا النووية للاغرض السلمية وليس كما كانوا يدعون كذبا ويثيرون الاتهامات الخاوية، وعلي أساس هذه الكذبة والاتهام الباطل، اتخذوا العديد من القرارات ضدنا وأعلنوا للعالم إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا للسلام العالمي؛ لذلك وضعوا إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الجمهورية الي إنجازات الاتفاق النووي، منها الإنجازات الدولية و السياسية والأخلاقية . وايضا رفع الحظر عن بيع وشراء الاسلحة .
وأكد الرئيس روحاني أنه نتيجة لذلك، فان الاتفاق النووي حل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية، وتم إلغاء العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي بعد التوقيع علي الاتفاق النووي وتنفيذه.
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روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

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