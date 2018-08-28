نائب:

تنفيذ مشاريع من قبل الشركات الاجنبية زاد من البطالة

طهران/28 اب/اغسطس /ارنا- انتقد النائب في مجلس الشوري الاسلامي 'حميد رضا فولادكر' استيراد بعض المكائن و الاجهزة من الخارج و كذلك تنفيذ عدد من المشاريع من قبل الشركات الاجنبية واعتبر ذلك من الاسباب التي زادت من نسبة البطالة في البلاد.

واضاف فولادكر و هو من بين النواب الذين طرحوا اسئلة علي الرئيس حسن روحاني في الجلسة المفتوحه للمجلس اليوم الثلاثاء ان رجال الاعمال والعاملين في القطاع الاقتصادي سيما المنتجنين والمقاولين يعانون من بعض القرارات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة حيث نشهد ركود المشاريع الصناعية و الانمائية في البلاد.
وخاطب رئيس الجمهورية متسائلا هل حققت الوعود التي قطعتها حول اصلاح الفريق الاقتصادي واضاف ان المجلس طالما يتعاون مع الحكومة في الشؤون الاقتصادية داعيا الرئيس روحاني الي استخدام صلاحياته القانونية الواسعة.
كما اشار الي عدم تنفيذ قانون توظيف الحد الاقصي من الطاقة الانتاجية و الخدمية في البلاد بشكل كامل واضاف لازلنا نشهد استيراد بعض المكائن و الاجهزة من الخارج او تنفيذ بعض المشاريع من قبل الشركات الاجنبية فيما يمكن تنفيذها في الداخل مؤكدا ان هذا يعني تفاقم ازمة الركود و البطالة.
يذكر إن رئيس الجمهوريه حسن روحاني حضر صباح اليوم الثلاثاء الي مجلس الشوري الاسلامي للاجابة علي الاسئلة الخمسة المطروحة من النواب.
وامام النواب مهلة من 30 دقيقة لطرح اسئلتهم فيما سيجيب رئيس الجمهوريه عليها خلال مدة اقصاها ساعة واحدة.
وبامكان مقدمي الاسئلة وبعد اجابات رئيس الجمهوريه السؤال منه لرفع الغموض الذي قد يحصل ومن ثم سيجيب الرئيس عليها .
ووفقا للنظام الداخلي للمجلس فانه سيتم التصويت علي اجابات الرئيس فيما اذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا فاذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فانه سيتم رفع السؤال الي السلطة القضائية.
يذكر بأن طلب السوال من رئيس الجمهورية والذي وقع عليه 80 نائبا، يتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار العقوبات المصرفية ضد إيران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية.
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تنفيذ مشاريع من قبل الشركات الاجنبية زاد من البطالة

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