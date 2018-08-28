البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

وبعد ان تحدث رئیس الجمهوریة وجه لاریجانی السؤول للنواب إن كانوا قد اقتنعوا باجوبة روحانی حیث اعلنوا بانهم لم یقتنعوا وطلبوا التصویت علنیا علي ذلك.

وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالی:

السؤال الأول : لماذا لم تنجح الحكومة فی السیطرة علي التهریب الذی یعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطنی؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.

السؤال الثالث :لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.

السؤال الرابع : السبب فی الركود الاقتصادی الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.

السؤال الخامس : السبب فی الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.

انتهي** 2344

