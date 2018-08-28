لاريجاني: اجابة الرئيس علي اسئلة النواب ، اجراء قيم جدا

وفي كلمة له امام الجلسة المفتوحة للمجلس اليوم الثلاثاء وقبل بدء اسئلة النواب من الرئيس روحاني، اضاف لاريجاني انه و في اطار المادة الـ 88 من الدستور فان من حق ربع اعضاء المجلس علي الاقل أن يطرحوا اسئلة علي رئيس الجمهورية بشأن واجباته.

واكد ان هذه المادة تؤكد علي متانه الديمقراطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ أن اعلي مسؤول تنفيذي في البلاد يشعر بالمسؤولية و يقوم بالرد علي الاسئلة وهذا يحظي بقيمة كبيرة للشعب الايراني.

واضاف ان الاجابة علي اسئلة الشعب تعد انجازا سياسيا كبيرا للشعب الايراني الذي عاش سنوات طويلة في ظل النظام الملكي التابع للاجانب والذي كان لا يعير اهمية للرد علي اسئلة الشعب.

وتابع قائلا انه وبعد مرور اربعين عاما علي انتصار الثورة الاسلامية في ايران، فان هناك العديد من دول المنطقة لازالت تعاني من الانظمة المستبدة والقبليه وهي علي مسافه كبيره من النظام الديمقراطي القائم في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار لاريجاني الي تكريم اسبوع الحكومة و ذكري استشهاد رجائي و باهنر (رئيس الجمهورية و رئيس وزرائه بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران) ووصفهما بانهما نموذج للمدراء الثوريين وكانا يعتبران اعلي المناصب في الحكومة موقعا لتقديم الخدمه للشعب.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي عودة الحجاج الي البلاد وقدم شكره للسعودية لما توفر من امكانات مناسبه لتاديه فريضه الحج هذا العام.

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