هُجومٌ وَقِح لوزير الخارجيّة الأمريكيّ علي مَحكَمةِ العَدلِ الدَّوليّة لمُناقَشَتِها شَكوي إيرانيّة ضِد العُقوبات الاقتصاديّة

يَصعُب علينا أن نَفهَم كيف يُؤدِّي اللُّجوء إلي مَحكَمةٍ دوليّةٍ مُحتَرمةٍ من قِبَل دولة عُضو فيها، لمُناقَشَة حِصار يُمكِن أن يَترتَّب عليه مَقتَل مِئات الآلاف من أبنائِها، علي غِرار حِصارٍ أمريكيٍّ آخَر استمرَّ 12 عامًا علي العِراق، إلي انتقاصِ سِيادَة دَولةٍ عُظمَي مِثل الوِلايات المتحدة؟ ثُمَّ أين يُمكِن أن تَشكو دُوَل فَقيرة مُعدَمة في العالَمِ الثَّالِث مَظالِمَها مِن الدُّوَل الكُبري، مِثل أمريكا؟.

متي احترمت الوِلايات المتحدة الأمريكيّة سِيادَة الدُّوَل؟ ألم يَكُن غَزو العِراق واحتلاله، ودُونَ أيِّ قَرارٍ دُوَليّ، انتهاكًا لسِيادَة هَذهِ الدَّولة، وهَيبَة الأُمم المتحدة والقانون الدَّولي؟ ألم يَكُن تَدَخُّل الوِلايات المتحدة وإنفاقِها 70 مليار دولار لتَسليح فَصائِل مُسلَّحة، بهَدَف الإطاحة بالنِّظام في سورية، ودُونَ تَفويضٍ دُوَليّ أيضًا، انتهاكًا لسِيادَة دولة عُضو في الأُمم المتحدة؟ ألم يَكُن الاعتراف بالقُدس المُحتلَّة عاصِمَةٍ لإسرائيل خَرْقًا لقوانين الشَّرعيّة الدَّوليّة، وقَتْلاً لحَل الدَّولَتين الذي تَبنَّته الأُمم المتحدة؟.

العُقوبات الأمريكيّة علي إيران لا تُشَكِّل انتهاكًا لسِيادَة الوِلايات المتحدة، وإنّما للسِّيادةِ الإيرانيّة، وخَطوة علي طريق تغيير النِّظام في طِهران من خِلال تَجويعِ الشَّعب الإيرانيّ ودَفعِه إلي الثَّورةِ ضِد النِّظام بتَحريضٍ مِن إسرائيل.

الإدارة الأمريكيّة الحاليّة لا تَعرِف إلا لُغَةً واحِدة تُجيدها باقتدارٍ، وهي استفزازُ وابتزازُ جَميعِ الأطرافِ في العالم، بِما في ذَلِك المُنظَّمات الدَّوليّة، وحتّي قُرب حُلفائِها في الغَرب والشَّرق معًا، وهذا مُؤشِّرٌ علي زِيادَةِ جُرعَةِ الغَطرسة والاستكبار، وانهيارِ الأعصاب، الأمر الذي يحتاج إلي عِلاجٍ سَريعٍ قَبلَ ارتكابِ كَوارِث تُدَمِّر أمنَ العالَم واستقراره.

مُنظَّمة العَدل الدوليّة لم تُخطِئ مُطلَقًا بمُناقَشة هَذهِ العُقوبات الأمريكيّة، التي تَأتِي في إطارِ حُروبٍ اقتصاديّةٍ تَشمَل الصِّين وروسيا وكندا والاتِّحاد الأُوروبيّ، ونأمَل ألا تُؤثِّر هَذهِ الهَجَمة الإرهابيّة الأمريكيّة علي قُضاتِها الذين يَحتَلُّون أعلي دَرجاتِ العِلم والنَّزاهة مَعًا.

فإذا كان رئيس الدبلوماسيّة الأمريكيّة يَفتَقِد إلي الحَد الأدني من الدِّبلوماسيّة في تَعاطِيه مع أهَم مُؤسَّسَةٍ قانونيّةٍ دوليّة، فكَيف نَلوم الدُّوَل المارِقَة، والجماعات الإرهابيّة، والخارِجَة عن القانون في العالَم؟.

“رأي اليوم”

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