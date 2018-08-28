روسيا تبدأ تحديث جهاز محاكاة تدريب الكوادر الفنية في محطة بوشهر

واعلن مكتب موسسة 'وني ايس' للابحاث العلمية التابعة لشركة روس اتم، عن بدء عملية تحديث اجهزة المحاكاة الخاصه بتدريب الكوادر الفنية في المنشات النووية بما فيها محطة بوشهر الايرانيه.

وتعد الموسسة الجهة المعنية بتحديث اجهزة المحاكاة لتدريب الكوادر في المفاعل النووي.

واعلنت الموسسة في تقرير لها انه تم تصميم كافة اجهزة المحكاة.

كما اعلنت وكالة 'ايتار تاس' للانباء ان خبراء موسسة وني ايس بدأوا عملية تحديث اجهزة المحاكاة في الوحدات الثانية و الثالثة و الرابعة في مفاعلين كالينين و المسولنسك الروسيين.

ومن المتوقع ان تنتهي عملية تحديث جهاز محاكاة في محطة بوشهر في اواخر صيف عام 2019 كما ان عمليات صيانة وتحديث اجهزة المحطة و برامج الكمبيوتر تستمر علي مدي خمس سنوات.

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