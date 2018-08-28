برلمانی ایرانی: یجب ادارة شؤون البلاد من خلال العقل الجماعی

وخاطب دهقانی الرئیس روحانی قائلا : انكم اكدتم مرارا علی ضرورة ادارة شؤون البلاد من قبل الخبراء و بالاعتماد علی العقل الجماعی إلا اننا نشهد الیوم عدم تحقیق ذلك بینما یرزح الشعب الایرانی تحت وطأة التضخم متسائلا بذلك من هو الخبیر الذی اوصی الحكومة بتخصیص ملیارات من الدولارات لاستیراد السلع الكمالیة والفاخرة؟.

واضاف انه عندما حدد نائب رئیس الجمهوریة قیمة اربعة الاف و 200 تومان لدولار واحد اعتبره العدید من الخبراء قرارا خاطئا كما قام المجلس باصدار قرار عاجل جدا ضد ذلك بینما الحكومة قاومت و لم تقبل بذلك الا بعد مرور ثلاثة اشهر .

وفی جانب اخر من تصریحاته خاطب الرئیس روحانی متسائلا لماذا لاتقومون بتحدید اسماء الذین تسلموا العملة الصعبة و لماذا لا تعلنون عن اسماء الفاسدین الذین تلقوا الرشاوی؟.

یذكر إنه حضر الرئیس الایرانی حسن روحانی صباح الیوم الثلاثاء الی مجلس الشوری الاسلامی للاجابة علی الاسئلة الخمسة المطروحة من النواب.

و ان امام النواب مهلة من 30 دقیقة لطرح اسئلتهم فیما سیجیب رئیس الجمهوریه علیها خلال مدة اقصاها ساعة واحدة.

وبامكان مقدمی الاسئلة وبعد اجابات رئیس الجمهوریه السؤال منه لرفع الغموض الذی قد یحصل ومن ثم سیجیب الرئیس علیها .

ووفق النظام الداخلی للمجلس فانه سیتم التصویت علی اجابات الرئیس فیما اذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا فأذا لم یقتنع ثلثا النواب المشاركین فی الجلسة فانه سیتم رفع السؤال الی السلطة القضائیة.

یذكر بأن طلب السوال من رئیس الجمهوریة والذی وقع علیه 80 نائبا، یتمحور حول خمسة مواضیع رئیسیة وهی عدم نجاح الحكومة فی السیطرة علی تهریب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار العقوبات المصرفیة ضد إیران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادی الذی استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنیة.

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