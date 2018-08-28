آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

وأعتبر الرئیس روحانی 'المساءلة' أعلي نقطة فی قوة مسؤولی النظام قائلاً: لا أحد یعتقد أن المساءلة هی نقطة ضعف.

وشدد: یجب علي الجمیع التحدث بأفضل الكلمات والعبارات وأفضل الجمل إزاء احدنا الاخر. أري هذا الیوم یوم مبارك للدیمقراطیة والبلد والسیادة الدینیة. لا أحد یعتقد أن المساءلة هی نقطة ضعف ، الرد علي اسئلة النواب هی نقطة قوة للمسؤولین فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف رئیس الجمهوریة : علي جمیع المسؤولین أن یجیبوا علي الاسئلة فی إطار واجباتهم والقانون. فی إطار ما ینص علیه القانون. لا أحد من الشعب الإیرانی النبیل وأصدقاؤنا فی العالم أو الأعداء یفكر بوجود انقسام بین الحكومة والبرلمان . هذا التصور خطأ تماما. یتحمل البرلمان والحكومة عبأ كبیرا وبامكانهما حل المشاكل بالتعاون مع بعضهما البعض .

یذكر بأن طلب السوال من رئیس الجمهوریة والذی وقع علیه 80 نائبا، یتمحور حول خمسة مواضیع رئیسیة وهی عدم نجاح الحكومة فی السیطرة علی تهریب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار العقوبات المصرفیة ضد إیران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادی الذی استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنیة.

وأشار رئیس الجمهوریة : أعتقد أن اسئلة النواب، والتی اُعدت فی خمس فقرات والعدید من الأسئلة الأخري المشابهة لهذه الأسئلة، هی أیضا اسئلة الشعب الإیرانی. أعتقد أن الكثیر من الناس لدیهم أسئلة حول سبب البطالة، وأوضاع البنوك، وتهریب البضائع، ولماذا یستمر الركود وعدم تحقیق الازدهار الاقتصادی، ولماذا ارتفاع أسعار العملات.

و قال روحانی إن الشعب الذی شهد خلال السنوات الأربعة من فترة الحكومة الحادیة عشرة وفی الأشهر الأولي من الحكومة الثانیة عشرة، تطور إیجابی فی الاقتصاد والثقافة ، والقضایا الاجتماعیة والأمن القومی وفی السیاسة الخارجیة والداخلیة، الیوم، یطرح هذا السؤال الهام، ماذا حدث بحیث بات قلق حول مستقبل حیاته والبلد.

وأضاف روحانی: السؤال الرئیسی هو لماذا كانت حركتنا للأمام سریعة خلال السنوات الأربع والنصف الماضیة. فی النمو الاقتصادی والتضخم وفرص العمل وتوازن أسعار العملة والازدهار الاقتصادی، هناك احصائیات وأرقام، لا یوجد شیء مخفی، ولكن فی الأشهر السبعة والثمانیة الأخیرة، لماذا طرأت ظروف جدیدة فجأة، قد تقولون أن هذه الظروف سببها عدم توفر فرص عمل وتذبذب العملة والركود والتهریب و النظام المصرفی.

وتابع الرئیس روحانی: أعتقد أن المشكلة تكمن فی تغیر رؤیة الشعب إلي مستقبل إیران، إن تصور الشعب تغیر بشكل مفاجئ بشأن مستقبل إیران، وهذا امر مؤلم.

وقال رئیس الجمهوریة إن توفیر فرص العمل فی غایة الأهمیة والبطالة أمر مؤلم جدا، أعترف بذلك، والفوضي فی النظام المصرفی مشكلة ایضا. أوافق علي أن قضیة الازدهار مهمة وسعر الصرف، لكن كل هذا غیر ذی أهمیة امام ثقة الناس وأملهم بالمستقبل.

وأشار روحانی إلي أسباب تغیّر آمال الناس، وقال: لماذا بدأ الشعب یشك بمستقبل إیران، و حتي البعض بدأ یشك بعظمة النظام وقدرته ومستقبل التنمیة والتطور، یجب معالجة هذا الشك.

وأضاف: یجب أن نتحدث مع الناس بلغة صحیحة وسلیمة بحیث یقتنع الشعب بأن مشاكل إیران ستحل فی غضون بضعة أشهر، هذا هو مفتاح القضیة. یجب أن نشرح للناس باننا سنجتاز هذه المشاكل من خلال توجیهات القیادة والتنسیق بین القوي الثلاث والقوات المسلحة.

انتهي** 2344

