السعوديه تستغل عائدات الحج لقتل اليمنيين

طهران/28اب/اغسطس/ارنا- اكد مساعد الناطق باسم الجيش اليمني العقيد 'عزيز راشد' ان الحج بالوضع الحالي هو دعم السعودية بالمال من أجل قتل اليمنيين وتسليم تلك الأموال لكيان العدو الصهيوني والامريكي.

واضاف العقيد عزيز راشد في حديث مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء ، ان الاعداء ليسوا قادرين علي الخروج من المستنقع اليمني هم في المستنقع وليسوا قادرين علي الخروج لأن عقلياتهم مقامرة واستكبارية ومتعجرفة و في اي زمان و مكان يمكن ان يصلهم يد اليمنيين.
وتابع قائلا ان هولاء لا يعرفون الا لغة القوة و القادم سيكون اعظم و اقسي و اشد اقتصاديا و عسكريا ولدينا من القوة لردع العدو.
و شدد بالقول انه كلما استمر العدوان فاليد اليمنية وصلت وستواصل المشوار وبالتالي كان علينا تطوير قدراتنا العسكرية الاستراتيجية والتكتيكية لأننا نعرف بأن العدو لن يترك فرصة لاستيراد أسلحة فطورنا وصنعنا وانتجنا هذه القدرات التي وصلت دبي وأبو ظبي والرياض من خلال امتلاك المؤسسه العسكرية قدرات علمية وأكاديمية درسوا في سوريا والعراق وروسيا واستفادوا من تجارب الآخرين .
و استطرد بالقول: وعندما وجدت القيادة الكفؤة والإرادة علي التصنيع، وصلنا إلي هذه المرحلة المتقدمة من التصنيع رغم الامكانيات الصعبة ولكن توفيق الله سبحانه كان معنا وأرشدنا إلي هذا المستوي.
واوضح : لدينا ضباطا عسكريين درسوا في روسيا والعراق وسوريا والصين وحتي في دول غربية لديهم خبرات ودراسات في هذا المجال الصاروخي والطيران المسير بالإضافة إلي الخبرات التي لدي انصارالله في هذا المجال وعندما وجدت القيادة الحقيقية فعلت خبراتهم في الواقع ووصلنا إلي هذا المستوي أصبحوا ممقوتين من العرب والمسلمين حتي من مشغليهم يفضحونهم ويعتبرونهم بقرة حلوب يجب أن تدفع اموالا وما أن يجف الصرع تذبح قربانا للبيت الابيض وللتلمود اليهودي فماذا بعد بقي لهم من كرامة .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار العقيد راشد الي تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمشاركة المعتدين لدراسة جرائمهم و قال إن القاتل من ضمن لجنة التحقيق، فمعني ذلك ضياع الحقوق لأن القاتل هو الخصم والحكم ولن تتحقق العدالة بهذه التركيبة وهذا الامر يعتبر سقوطا للامم المتحدة وهيئاتها.
واشار مساعد الناطق باسم الجيش اليمني الي المال السعودي والإماراتي والهيمنة الأمريكية والرغبة الإسرائيلية والصمت من قبل 'الدول المعتدلة ' وقال إن المجتمع الدولي متواطئ ومتماشي مع الرغبة الأمريكية.
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السعوديه تستغل عائدات الحج لقتل اليمنيين

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