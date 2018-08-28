الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

وامام النواب مهلة من 30 دقيقة لطرح اسئلتهم فيما سيجيب رئيس الجمهوريه عليها خلال مدة اقصاها ساعة واحدة.

وبامكان مقدمي الاسئلة وبعد اجابات رئيس الجمهوريه السؤال منه لرفع الغموض الذي قد يحصل ومن ثم سيجيب الرئيس عليها .

ووفق النظام الداخلي للمجلس فانه سيتم التصويت علي اجابات الرئيس فيما اذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا فأذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فانه سيتم رفع السؤال الي السلطة القضائية.

يذكر بأن طلب السوال من رئيس الجمهورية والذي وقع عليه 80 نائبا، يتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار العقوبات المصرفية ضد إيران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية.

انتهي ** 1837

