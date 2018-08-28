في ختام منافسات اليوم التاسع..

ايران في المركز الخامس بدورة الالعاب الآسيوية

طهران / 28 اب /اغسطس /ارنا- حلت ايران في المركز الخامس في ختام منافسات اليوم التاسع بدورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة (آسيا 2018) في اندونيسيا بحصيلة 47 ميدالية متنوعة موزعة علي 17 ذهبية و 15 فضية و 15 برونزية.

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية امس الاثنين علي 3 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 3 برونزية.
وتقلد الذهبية كل من الرباع بهداد سليمي في الوزن فوق الثقيل (فوق 105 كغم) ولاعب الكاراتيه بهمن عسكري في وزن تحت 75 كغم والعداء حسين كيهاني في سباق العدو 3000 م حواجز.
ونال الفضية الرباع سعيد حسيني في الوزن فوق الثقيل، فيما احرز البرونزية كل من فريق القوس والنشاب (مختلط قوس مركب) ولاعبة الكاراتيه بكاه زنكنة في وزن تحت 68 كغم ولاعب الكاراتيه ذبيح الله بورشيب في وزن تحت 84 كغم.
وحصدت ايران لحد الآن 47 ميدالية ملونة (17 ذهبية ، 15 فضية ، 15 برونزية) لتحل في المركز الخامس فيما تصدرت الصين جدول الترتيب بـ 191 ميدالية (86 ذهبية و 62 فضية و 43 برونزية) وبعدها اليابان بـ 136 ميدالية (43 ذهبية و 36 فضية و 57 برونزية) ثم كوريا الجنوبية بـ 106 ميداليات (28 ذهبية و 36 فضية و 42 برونزية) واندونيسيا بـ 64 ميدالية (22 ذهبية و 15 فضية و 27 برونزية).
وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.
وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.
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ايران في المركز الخامس بدورة الالعاب الآسيوية

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