نخب غينية تدين اجراءات الحظر الاميركية الظالمة ضد ايران

طهران / 28 اب /اغسطس /ارنا-
اعلن اكثر من 30 من مندوبي ورؤساء المراكز الاسلامية في جمهورية غينيا كوناكري دعمهم للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء اجراءات اميركا المعادية والظالمة واللاقانونية.

وفي بيان اصدروه خلال لقائهم السفير الايراني في غينيا حميد رضا وحيد كياني امس الاثنين، دان هؤلاء المندوبين والنخب اجراءات اميركا الظالمة واللاقانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والخروج من الاتفاق النووي الدولي واعلنوا دعمهم الكامل لايران تجاه هذه التحركات الاميركية.
واعتبر النخب الغينية، الجمهورية الاسلامية الايرانية، المحور الاساس للوحدة بين المسلمين ووجهوا الشكر والتقدير لها لدعمها للمسلمين والمستضعفين في العالم، واكدوا ضرورة تضامن العالم الاسلامي امام الاعداء.
من جانبه وجه السفير الايراني الشكر للمندوبين والنخب الغينية من الشيعة والسنة، لحضورهم الي السفارة الايرانية، مؤكدا ضرورة تعزيز الوحدة بين المذاهب الاسلامية.
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نخب غينية تدين اجراءات الحظر الاميركية الظالمة ضد ايران

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