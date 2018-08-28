اصابة برلمانی ایرانی بجراح فی حادث سیر

كنبدكاووس / 28 اب /اغسطس /ارنا-
اصیب النائب فی مجلس الشوري الاسلامی عن محافظة كلستان شمال ایران شهرام كوسة غراوی بجراح فی حادث سیر حین عودته من مراسم تدشین مشاریع انمائیة فی قریة تابعة لمدینة كلالة لمناسبة اسبوع الحكومة.

وحین عودته مع عدد من مدراء الاجهزة التنفیذیة من قریة قرة یسر علي بعد 7 كم من الطریق الرابط بین كلالة ومراوة تبة، فی محافظة كلستان شمال ایران، اصیب النائب كوسة غراوی اصابة سطحیة فی سلسلة اصطدامات بین عدد من السیارات، حیث تم نقله من قبل مسعفین الي مستشفي 'الرسول الاكرم (ص)' فی مدینة كلالة لاجراء الفحوصات الاولیة ومن ثم نقل الي مستشفي 'الشهید مطهری' فی مدینة كنبدكاووس.
وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' قال مدیر دائرة الصحة والعلاج فی كنبدكاووس الدكتور رضا صابری بان الوضع الصحی العام للنائب كوسة غراوی جید وقد تعرض لاصابة فی ناحیة القفص الصدری والخاصرة.
واضاف، انه وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبین ان النائب فی البرلمان لم یتعرض لاصابة جادة.
یذكر ان حادث الاصطدام ادي فضلا عن اصابة النائب كوسة غراوی وسائقه، الي اصابة 5 افراد اخرین كانوا علي متن 4 سیارات اخري.
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اصابة برلمانی ایرانی بجراح فی حادث سیر

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