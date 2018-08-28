تطهير مناطق من صحراء الانبار، ومعلومات عن تواجد قوة أميركية غربي المحافظة

بغداد/28 اب/اغسطس/ارنا-انجزت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات محور غرب الأنبار، الاثنين، عملية تطهير عدد من مناطق صحراء الانبار الغربية، وفق أهداف مرسومة تكللت بالنجاح والتعاون الاستخباراتي مع سكان تلك المناطق، بحسب ما اكد قائد عمليات الحشد لمحور غرب الانبار قاسم مصلح.

واوضح مصلح في تصريحات اوردها موقع (المسلة) الاخباري، انه 'وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تم الإعداد لعملية تطهير واسعة شملت مناطق ام تينة والعواجي وخيريجة، حيث تم تفتيشها بالكامل وتأمين تلك المناطق بالتعاون مع الاهالي فيها'.
وأشار قائد عمليات الحشد الشعبي محور غرب الانبار الي 'ان الحشد الشعبي سيواصل ملاحقة الخلايا النائمة في اي منطقة من الصحراء الغربية لمحافظة الانبار، وهناك تعاون جدي بين الاهالي وقوات الحشد الشعبي للخلاص من عصابات داعش الارهابية'.
من جانب اخر نقلت وكالة (سومر نيوز) الخبرية عن مصدر امني في محافظة الانبار، تأكيده معلومات مفادها، 'تمركز قوة أميركية في منطقة قريبة من قضاء القائم غربي المحافظة، وقيامها بأستطلاعات عسكرية للمناطق القريبة من منطقة تمركزها'.
كذلك نقلت (سومر نيوز) عن المصدر قوله، 'ان القوة ألاميركية المجهزة بأسلحة مختلفة والمسنودة بطيران حربي، تحركت من قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي واستقرت بالقرب من صحراء قضاء القائم الحدودية مع سوريا غربي الانبار، من دون معرفة الاسباب'.
واشارت الوكالة المذكورة في تقريرها الي 'ان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، نشرت تقريرا فصليا يكشف أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في ميادين حرب في الشرق الأوسط يتخطي الأرقام الرسمية المعلنة حتي الآن، اذ ان تقرير البنتاغون الذي نشر علي موقعه الالكتروني الرسمي، يؤكد إنه في الثلاثين من شهر أيلول-سبتمبر الماضي، كان 15 ألفاً و298 عسكريا منتشرين في أفغانستان، و8892 آخرون في العراق، و1720 في سوريا'، بيد ان وكالة (سومر نيوز)، اشارت الي 'ان هذه الأرقام مختلفة جداً عن تلك التي نشرتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة، والتي أفادت أن الولايات المتحدة تنشر رسمياً 503 عسكريين في سوريا، و5262 في العراق، وكانت تلك الأرقام تمثل ما يسميه البنتاغون 'مستوي إدارة القوات'، وهو إجراء اتّخذ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ويُحدد سقفاً لعدد العسكريين الأميركيين المنتشرين في الشرق الأوسط'.
انتهي ع ص **2342



برچسب ها

سياسي

العراق

الحشد الشعبي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تطهير مناطق من صحراء الانبار، ومعلومات عن تواجد قوة أميركية غربي المحافظة

معظم المشاهدات

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

قيادي في تحالف الفتح:

البرلمان الجديد سيضع حدا للتواجد العسكري الأميركي في العراق

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

مسؤول بعثة الحج الایرانیة:

ایران والسعودیة یمكنهما حل المشاكل بینهما بالحوار

قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ اوامر قائد الثورة لدعم الحكومة

قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ اوامر قائد الثورة لدعم الحكومة

تعميم `غريب` في الإمارات حول لبس `البشت` وردود ساخرة

تعميم 'غريب' في الإمارات حول لبس 'البشت' وردود ساخرة

روحاني: اطراف الاتفاق النووي لابد ان تسرع في برامجها للحفاظ عليه

في اتصال مع الرئيس الفرنسي

روحاني: اطراف الاتفاق النووي لابد ان تسرع في برامجها للحفاظ عليه

أحدث الأخبار

تطهير مناطق من صحراء الانبار، ومعلومات عن تواجد قوة أميركية غربي المحافظة

تطهير مناطق من صحراء الانبار، ومعلومات عن تواجد قوة أميركية غربي المحافظة

المعارضون للعلاقات بین ایران والعراق یبحثون عن ذرائع

السفیر الایرانی ببغداد:

المعارضون للعلاقات بین ایران والعراق یبحثون عن ذرائع

استقلال طهران يتلقي خسارة مؤلمة امام ضيفه السد القطري

في دوري ابطال آسيا

استقلال طهران يتلقي خسارة مؤلمة امام ضيفه السد القطري

رضائی: ثمة سبل مهمة لمواجهة الحرب الاقتصادیة المعادیة

رضائی: ثمة سبل مهمة لمواجهة الحرب الاقتصادیة المعادیة

ظهور وباء الكوليرا بالجزائر يحدث حالة استنفار

ظهور وباء الكوليرا بالجزائر يحدث حالة استنفار

موضوعات مرتبط