المعارضون للعلاقات بین ایران والعراق یبحثون عن ذرائع

وخلال لقائه امس الاثنین مجموعة من الناشطین الاعلامیین فی جبهة المقاومة العراقیة قال مسجدی، ان اعداء الشعبین یسعون لزرع الخلافات واثارة الفتنة بین الشعبین العراقی والایرانی، یوما بعنوان العرب والفرس ویوما بعنوان الشیعة والسنة ویوما بعنوان التدخل فی الشؤون الدخلیة كل للاخر ویوما اخر بتضخیم بعض القضایا الهامشیة.

واضاف، ان الشعب العراقی، من شیعة وسنة وعرب وكرد، هم اشقاؤنا وان هذه الاواصر التاریخة العمیقة هی التی تجعل الملایین من الشعبین یزورون البلدین سنویا.

واكد السفیر الایرانی، ان جذور الاواصر بین الشعبین راسخة بحیث لا تتاثر بقضایا هامشیة او تضخیم بعض الامور لاثارة الخلافات من قبل البعض واضاف، ان العلاقات بین الشعبین تترسخ یوما بعد یوم.

وصرح السفیر الایرانی بان التعاون مع العراق لا بقتصر علي المجالات السیاسیة والامنیة وان الهدف هو تطویر التعاون فی جمیع المجالات الثقافیة والاقتصادیة والاستثماریة.

واكد بانه مثلما وقفت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي جانب الحكومة والشعب العراقی فی محاربة داعش فانها ستقف ایضا فی مرحلة ما بعد داعش الي جانب العراق البلد الصدیق والجار فی مختلف المجالات.

من جانبهم ثمن الناشطون الاعلامیون الحاضرون فی اللقاء دعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للعراق، واعلنوا بالمقابل دعمهم فی مجال الاعلام للحكومة والشعب الایرانی امام اجراءات امیركا احادیة الجانب والضغوط الاقتصادیة التی تمارسها حكومة ترامب ضد هذا الشعب.

انتهي ** 2342

