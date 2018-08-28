في دوري ابطال آسيا

استقلال طهران يتلقي خسارة مؤلمة امام ضيفه السد القطري

طهران / 28 اب /اغسطس /ارنا-
تلقي استقلال طهران خسارة مؤلمة امام ضيفه السد القطري 3-1 في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بدوري ابطال آسيا لكرة القدم، لتصبح آماله للتاهل الي الدور نصف النهائي في مهب الريح .

وفي هذه المباراة اتي اقيمت مساء الاثنين في ستاد 'آزادي' بطهران بحضور نحو 100 ألف متفرج، انتهي الشوط الاول لصالح استقلال طهران بهدف سجله مدافع السد القطري بوعلام خوخي في الدقيقة 12 عن طريق الخطأ في مرمي فريقه، بعد ان اخفق حارس المرمي مشعل فرج برشام في التقاط الكرة.
وقلب السد القطري تخلفه الي فوز في الشوط الثاني بقيادة نجمه الإسباني تشافي هيرنانديز بثلاثة اهداف جاءت بواسطة اكرم عفيف (60) والجزائري بغداد بونجاح (65 و74 ضربة جزاء).
وتقام مباراة الاياب في الدوحة يوم 17 سبتمبر/ ايلول القادم.
وفي الدور ذاته يلتقي فريق برسبوليس الايراني فريق الدحيل القطري في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء.
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استقلال طهران

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استقلال طهران يتلقي خسارة مؤلمة امام ضيفه السد القطري

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