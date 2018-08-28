رضائی: ثمة سبل مهمة لمواجهة الحرب الاقتصادیة المعادیة

شهركرد / 28 اب /اغسطس /ارنا-
اكد امین مجلس تشخیص مصلحة النظام محسن رضائی بان ثمة سبل مهمة لمواجهة الحظر والحرب الاقتصادیة التی تشنها امیركا وسائر الاعداء ضد الجمهوریة الاسلامیة حیث یمكن باستخدامها احباط مؤامراتهم.

وفی تصریح ادلي به فی منطقة جغاخور بمحافظة جهارمحال وبختیاری (غرب)، قال رضائی، ان الامیركیین یعتزمون فی الظروف الجدیدة ممارسة الغطرسة ضد الشعب الایرانی الا ان هذا الشعب وقف امام مخططاتهم.
واضاف، ان الظروف الراهنة فی البلاد بحاجة الي نهضة وعزیمة وطنیة ضد الغطرسة والضغوط الاقتصادیة الامیركیة وهی لیست المرة الاولي التی یواجه فیها الشعب الایرانی غطرسة الامیركیین.
وصرح رضائی بان هذه هی المرة الثالثة التی تشن فیها امیركا الحرب الاقتصادیة ضد الشعب الایرانی بعد ان شعرت بعدم قدرتها علي الدخول الي ایران عبر الطرق الامنیة والعسكریة.
وقال، اننی وبناء علي معلومات دقیقة اعلن بان انجازات البلاد الاقتصادیة ان لم تكن اكثر من القضایا الدفاعیة فانها لیست اقل منها.
واكد وجود سبل مهمة لمواجهة الحظر الامیركی والغربی واضاف، انه لو اغلقوا الاسواق الدولیة امام ایران فانه ینبغی الاستفادة من طاقات الاسواق الداخلیة وقدرات الشعب.
واضاف، ان ایران مجاورة لـ 15 دولة ولیس بامكان ای دولة تقیید تجارة ایران الاقلیمیة وبامكان التجارة الداخلیة تغطیة التجارة الدولیة.
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رضائی: ثمة سبل مهمة لمواجهة الحرب الاقتصادیة المعادیة

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