انصار الله: سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا نوعيا علي مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة

طهران/ 27 آب/ اغسطس- أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا نوعيا علي مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز 'صماد - 3'.

وقال عبد السلام بعد ان تكشفت حقائق ما حدث في مطار أبوظبي جراء استهدافه بطائرة صماد3 والتي حاول النظام الاماراتي جاهدا تزييف ذلك بإعلانه عن وقوع حادث عرضي .
وأكد ان قريبا باذن الله سيجد نفسه امام حقائق يصعب عليه مغالطتها او تكذيبها ..
من جانبه قال الناطق باسم القوات الجوية اليمنية: العملية علي مطار دبي الدولي اتت بعد رصد معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدا ان علي تحالف العدوان ان يعلم ان القادم اعظم ولدينا القدرات والامكانيات علي صناعة طائرات لضرب منشآتهم الحيوية
وعلق علي هذه العملية النوعية الناطق باسم القوات المسلحة العميد شرف لقمان وقال ضربة صماد 3 حققت هدفها وقد أسفرت عن توقف مطار دبي الدولي لبعض الوقت.
انتهي**س.ر



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انصار الله: سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا نوعيا علي مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة

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