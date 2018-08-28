المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

طائرة التدريب العسكرية لم تسقط بل واجهت صعوبات لدي الهبوط

دزفول/27 آب/أغسطس/إرنا- في معرض تعليقه علي الحادث الذي تعرضت له طائرة تدريب عسكرية من طراز اف 5 يوم امس الاحد 'قال المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد 'شاهين تقي خاني'ان هذه الطائرة لم تسقط بل واجهت صعوبات لدي الهبوط'.

وأضاف تقي خاني اليوم الإثنين، حسبما أفاد الموقع الإعلامي لجيش الجمهورية الإسلامية: ان هذه الطائرة تمكنت من الهبوط علي حافة المدرج بأقل نسبة من الأضرار وذلك بفضل مهارة أحد طياريها.
وتابع في الحقيقة ان طائرة التدريب العسكرية هذه واجهت صعوبة عند الهبوط مما يطلق عليه Hard landing حيث أصيبت باضرار من ناحية العجلات.
وأكد تقي خاني، ان بعض وسائل الإعلام لا سيما شبكات التواصل الإجتماعي في الفضاء الإفتراضي غير الرسمي، أقدمت علي نشر أنباء حول سقوط هذه الطائرة ومن الضروري التأكيد ان كل واحدة من هذه المفردات تفيد معني خاصا ويتوجب إستخدام كل واحدة منها بدقة تامة وفي محلها المناسب.
علما بأن طائرة تدريب عسكرية من طراز اف 5، قد تعرضت ظهر أمس الأحد لخلل فني عند محاولتها الهبوط في مدينة دزفول الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن إستشهاد الطيار العقيد 'منوشهر فتاحي' فيما اصيب الطيار الثاني الذي كان علي متنها ونقل الي مستشفي المدينة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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طائرة التدريب العسكرية لم تسقط بل واجهت صعوبات لدي الهبوط

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