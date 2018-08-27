الرئيس الفرنسي يعلن ان الحفاظ علي الاتفاق النووي هدف اوروبا

طهران/ 27 آب/ اغسطس-قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان هدف فرنسا بالتنسيق المكثف والتواصل الفاعل مع سائر الشركاء بما فيهم المانيا وبريطانيا الي جانب الاتحاد الاوربي هو الحفاظ علي الاتفاق النووي.

وانتقد الرئيس الفرنسي اليوم الاثنين، أمام سفراء بلاده خلال اجتماعهم السنوي بقصر الإليزيه، انتقد سياسات اميركا الاحادية حيال مواضيع مختلفة تتعلق بالناتو والمواجهة الاقتصادية مع الصين واوروبا والانسحاب من اتفاقية باريس والانسحاب من الاتفاق النووي قائلا ان موقف فرنسا مع الحفاظ علي الاتفاق النووي مع ايران.
واشار الي الجهود المبذولة في هذا المجال وقال 'نحن الي جانب المانيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي عازمون علي الحفاظ علي الاتفاق'.
وقال ان فرنسا ماضية في توجهها القائم علي الحوار مع ايران وانها ستعمل علي متابعة هذا المسار لتفادي وقوع اي ازمة في الاشهر القادمة.
ومن المقرر ان تقدم اوروبا مقترح اقتصادي جديد للتعويض عن الخسائر التي الحقها انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بايران.
انتهي**س.ر



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الرئيس الفرنسي يعلن ان الحفاظ علي الاتفاق النووي هدف اوروبا

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