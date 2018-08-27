اللواء جعفري:القوة البحرية للحرس متواجدة في الخليج الفارسي بكل اقتدار

طهران/ 27 آب/ اغسطس-قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ان القوة البحرية تؤدي مهامها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز بكل قوة واقتدار باعتبارها عنصر قوي وقوة رادعة بكل معني الكلمة.

واضاف اللواء محمد علي جعفري في كلمة له اليوم الاثنين في مدينة مشهد اثناء مراسم تقديم القائد الجديد للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، ان قدرات هذه القوة من حيث التكنولوجيا والتكتيكات والاستراتيجيات الحديثة بلغت اعلي المستويات.
واوضح قائد حرس الثورة الإسلامية ان العدو بات يركز اليوم علي القضايا الاقتصادية والحظر والضغوط الاقتصادية من جهة وعلي الحرب النفسية والحرب الإعلامية من جهة اخري وذلك لرسم صورة غيرفاعلة للنظام قائلا ' لابد ان نحول إجراءات العدو الي فرصة مثل ما فعلنا خلال اعوام الدفاع المقدس الثمان حيث حولنا الاحداث الي فرصة ثمينة رغم ماكنا نواجهه من صعاب'.
وصرح قائد حرس الثورة الإسلامية ان العدو يتجنب اليوم اي مواجهة لكنه يركز في الوقت نفسه علي بث اليأس وسلب الأمل من المجتمع الإيراني وبناء علي هذا فان عناصر حرس الثورة لابد ان يقوموا بدورهم في هذه الفترة المهمة والاختبار الإلهي.
وأشار قائد حرس الثورة الإسلامية الي مؤامرات العدو الخبيثة تجاه تجاه الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، قائلا ان فتنة عام 2009 كانت مشروعا خطيرا ضد الثورة الإسلامية ولكنها في النهاية تحولت الي فرصة للثورة الإسلامية وللشعب الإيراني وان الإجراءات العدائية الأخيرة للأعداء ستكون سببا ليقف الشعب امام رغبات الأعداء ودعاة الملكية والمنافقين والاعمال الفوضوية والاضطرابات.
انتهي**س.ر



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اللواء جعفري:القوة البحرية للحرس متواجدة في الخليج الفارسي بكل اقتدار

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