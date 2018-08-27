عون يوكد علي عودة النازحين السوريين الي المناطق الآمنة ببلدهم

و اشار عون، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السويسري الان بيرسي، الي ان “سويسرا وقفت دوما إلي جانب لبنان وقضاياه العادلة فاستضافت مؤتمرين للحوار الوطني اللبناني، في جنيف عام 1983 وفي لوزان عام 1984”. واضاف “أطلعت الرئيس الضيف علي مطلب لبنان الذي اطلقته في أن يكون مركزا دوليا لحوار الأديان والحضارات، متمنيا دعم بلاده في تحقيقه”.

وتابع “تطرقنا الي أهمية الانتخابات النيابية كونها جرت للمرة الاولي علي أساس النسبية وشارك فيها المتحدرون من أصل لبناني وبينهم أبناء الحضور اللبناني في سويسرا وأطلعت فخامته علي ان العمل ينصب علي تشكيل حكومة جديدة علي اساس معايير تعكس صحة التمثيل الذي أرسته نتائج الانتخابات”.

وتابع”أكدت للرئيس الضيف أن لبنان متمسك بمبادرة السلام العربية وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني وبينها حق العودة، وإن لبنان يدين قانون القومية الدينية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي ويتناقض مع مسار التاريخ كما يرفض اي مساس برمزية القدس ومكانتها الانسانية والدينية الفريدة”.

واشار الي اننا “توافقنا علي ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية التاريخية علي مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون في ما بيننا في المجالات كافة، بما يخدم مصالحنا المشتركة”.

واردف “أطلعت فخامة الرئيس الضيف علي أن الورشة الأبرز التي تنتظر لبنان تتمثل في وضع “الخطة الاقتصادية الوطنية” وما أقره مؤتمر “سيدر” موضع التنفيذ، ومحاربة الفساد”.

واشار الرئيس عون الي انه تم التطرق الي “الوضع الاقليمي وطلبت من الرئيس أن تكون بلاده الي جانب المبادرة الروسية بشان عودة النازحين وعدم ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول التوصل اليه”.

بدوره أعلن الرئيس بيرسي”اننا ندرك التحديات التي يواجهها لبنان جراء الصراع في سوريا، وبلدي يحيي الكرم اللبناني في استضافة اللاجئين وندعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة”.

وقال بيرسي “مصممون علي تعميق الصداقة بين بلدينا، ونتمني الافضل في تشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات ما يمكن لبنان من الاستجابة في أسرع وقت للتحديات التي تواجهه”.

انتهي**2054**س.ر

